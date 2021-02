Conoce el catálogo y el precio de Star, nuevo "producto para adultos" de Disney Plus

¡Es oficial! El próximo 23 de febrero tendrá lugar el lanzamiento de STAR, una nueva marca de contenidos dirigidos al público adulto propiedad de Disney+. A tan solo días de su llegada la compañía ha revelado nuevos detalles.

Tras el lanzamiento mundial de Disney+, la compañía anunció que la plataforma se encontraría segmentada en cinco principales verticales; Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y en un futuro una sexta, siendo está Star.

A diferencia de los otros canales, Star esta orientado para competir directamente contra Netflix por el puesto de plataforma de streaming de referencia. Por esta razón STAR también contará con contenidos creados por la plataforma además de destacados estenos como lo son 'The Drop Out', 'Only Murders in the Building', 'Dopesick', 'American Horror Stories', 'Y, The Last Man', 'The Old Man' o 'Platform.

Adicionalmente, todo el contenido creado por Fox que no se encuentra disponible en Disney+ estará disponible en Star+, se mostraron series y películas como ‘Logan’, ‘Deadpool’, ‘Family Guy’, ‘Jojo Rabit’ y ‘How I Meet Your Mother’ que sí estará disponible desde el inicio.

¿Cómo conseguir Star?

Al ser contenido para adultos, Disney+ mantendrá la opción de configurar por separado cada uno de los siete perfiles, estableciendo restricciones de acuerdo a su edad (6, 9, 12, 14, 16 y +18 años).

La marca STAR deberá activarse por separado, es decir, una vez que el usuario entra al servicio de Disney+ y configuré los contenidos de +18. En ese momento, se solicitará la creación de una contraseña que se pedirá cada vez que se acceda para asegurarse de que es el usuario responsable de la cuenta y permitirá restringir el acceso a los perfiles que se crea conveniente a través de un código PIN de cuatro cifras.

¿El precio y fecha de llegada?

STAR comenzará su despliegue mundial el 23 de febrero, en Europa y en América Latina en junio. En cuanto a costos se refiere se ha mencionado que el servicio podría subir de 6,99 a 8,99 euros al mes. Sin embargo, para aquellos que sean usuarios de Disney+ antes del 23 de febrero seguirán manteniendo el precio actual durante seis meses más, mientras que los que tengan un plan anual y su suscripción llegue a su fin antes del 23 de agosto, tendrán la opción de renovar su cuenta un año más manteniendo el precio.