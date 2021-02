WhatsApp: ¡Alerta! Esto es lo que debes saber antes de eliminar un mensaje

La función para eliminar mensajes en WhatsApp le ha evitado a muchos usuarios meterse en problemas, pero aunque parece algo muy sencillo de hacer, deberías tomar en consideración algunas características de este herramienta que quizás desconocías.

Gracias a esta función puedes eliminar mensajes específicos en una conversación o chat, sin importar si es individual o de grupo. La función conocida como “eliminar para todos” se ha convertido en una gran salvación, y se popularizó en el 2017.

Esto es lo que debes saber antes de eliminar un mensaje

Cuando la función se dio a conocer por la aplicación de mensajería, la opción de eliminar los mensajes le daba a los usuarios sólo 7 minutos para borrar el texto, imagen o audio, siempre y cuando el receptor no lo hubiera leído.

Actualmente, la herramienta se extendió dando a los usuarios de WhatsApp la opción de borrar el contenido de un mensaje hasta 60 minutos después de que se envió.

Gracias a esta función puedes eliminar mensajes específicos en una conversación o chat. Foto: Especial

Pero ojo, la aplicación advierte que para que los mensajes se eliminen de forma correcta, tanto el mensajero como el destinatario deben tener la versión más reciente de la app.

En caso de que no sea así, no se borrará el mensaje, y el usuario no recibirá una notificación si el mensaje no se elimina para todos exitosamente.

