¿WhatsApp agregará una tercera palomita azul a los mensajes?

No cabe duda que cada vez WhatsApp se consolida como una empresa novedosa y que implementa nuevas funciones para que las personas tengan una mejor experiencia mientras usan esta aplicación de mensajería instantánea, sin embargo, siempre existen cosas que mejorar. Esta semana comenzó a circular los rumores de una próxima actualización que agrega nuevas características.

WhatsApp lleva tiempo implementando la función de “double check” o revisión doble que nos permite saber si nuestro contacto ya leyó un mensaje o no, para explicarlo de forma más sencilla, cuando hay una sola palomita es que nuestro mensaje ha salido de nuestro dispositivo, cuando hay dos, significa que llegó a los servidores y se envió, cuando estas se vuelven azules significa que ya leyeron el mensaje, sin embargo hay configuraciones de privacidad que permiten retirar este color y así tus contactos no sabrán si ya leíste o no dicho mensaje.

Con lo anterior dicho, en redes sociales comenzó a circular una captura que a muchas personas les causó emoción, mientras que otras se se mantienen escépticas, esta imagen muestra una conversación que hasta abajo tiene tres palomitas azules e incluso, se dice que pronto comenzará su implementación en la siguiente actualización.

¿Verdad o mentira?

De momento no hay ninguna nota oficial o aviso por parte de meta y de WhatsApp, lo que sí se sabe es que esta noticia data del 2014 y se trata de una fake news, incluso en algunas fuentes mencionan que pronto se integrarán las videollamadas junto con esta tercer palomita, función que está disponible desde hace años en la cual podemos llamar por video y voz a cualquier contacto de forma gratuita.

Aunque esto no significa que se descarte de llegar en una próxima actualización, en especial después de volver a hacerse viral, y si llega a implementarse estará enfocado en la privacidad y seguridad de las personas que usan WhatsApp, e incluso se dice que la tercer palomita estará activa cuando alguien saque captura de pantalla de nuestra conversación, todo para notificarnos que acaba de ocurrir esta acción y que alguien tiene pruebas del chat que tenemos con esa persona.

Habrá que esperar si estas noticias y rumores que circulan por la red se vuelven realidad, o al igual que ha sucedido desde 2014 seguiremos esperando y se trata de una imagen alterada digitalmente para hacernos creer lo de la triple paloma en WhatsApp.

SEGUIR LEYENDO:

Halo a Infinite: ¿Cómo ha cambiado la franquicia de videojuegos a lo largo de 20 años?

WhatsApp: Esta es la razón por la que tu sesión se cierra en todos tus dispositivos vinculados