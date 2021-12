Amazon se cae a nivel mundial: usuarios reportan fallas en medio de sus compras decembrinas

Usuarios en todo el mundo reportaron la caída de Amazon, la tienda virtual en línea más importante del mundo, así como los otros servicios que ofrece la empresa como Amazon Music, Prime Video, Gaming, Alexa y Web Services. Las fallas generan crisis en muchos clientes, ya que muchos de ellos se encuentran haciendo sus compras decembrinas.

De acuerdo con el sitio DownDetector, donde se recopilan reportes de fallas en plataformas digitales, los problemas en el sitio de Amazon iniciaron minutos después de las 10:00 horas de este martes 7 de diciembre; según el portal, las fallas más recurrentes están en la aplicación y la página de internet al momento de pagar los carritos o para abrir sesión.

Este portal reporta que la mayoría de las fallas en las plataformas de Amazon se registran en Estados Unidos, México, Canadá, así como en otros países de Asia y Europa. Hasta el momento, la plataforma digital sólo ha informado que está experimentando problemas con la API y la consola en la región US-EAST-1, por lo que hay fallas en la página de inicio a nivel mundial.

"Hemos identificado la causa raíz y estamos trabajando activamente para recuperarla (la página)", se lee en un breve comunicado técnico alojado en su portal.

Reportan fallas en otras plataformas

No solo los servicios de Amazon están experimentando problemas este martes. En redes sociales también hay reportes de intermitencias en otras plataformas como Disney Plus, el popular juego League of Legends y Tinder, los cuales coinciden con lo mostrado en el portal DownDetector.

Tampoco hay detalles sobre el por qué de estas fallas, pero algunos medios especializados apuntan a que se trata de problemas DNS, lo que significa que al ingresar las direcciones de las páginas no es posible dirigir hacia ellas, ya que no se puede completar el proceso de 'traducir' esta petición hacia la dirección IP de quien desea visitarla.

