WhatsApp: Razones para NO instalar apps que prometen el diseño de iPhone en tu Android

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, siempre está dando de qué hablar. Si bien, en su mayoría se tratan de nuevas funciones y herramientas, que llegan a través de constantes actualizaciones, en ocasiones, nos encontramos con nuevas aplicaciones, no oficiales, que buscan agregar una nueva herramienta.

En esta ocasión, se trata de una nueva app que recientemente se lanzó con el objetivo de "personalizar" la apariencia de WhatsApp, para asemejarse a la versión en iOS. Sin embargo, en su interior se ha descubierto un malware que tras instalarse en el dispositivo es capaz de robar información del celular.

Malware oculto

De acuerdo con los informes de Xataka, esta aplicación, de origen dudoso, permite cambiar el tema con el que se visualiza en WhatsApp para asemejarse al diseño disponible en iPhone, no obstante, pone en riesgo la información de WhatsApp junto con la posibilidad de un bloqueo de cuenta.

La aplicación de WhatsApp para Android con el tema de iOS está basada en la última versión de GBWhatsApp, una adaptación de unos desarrolladores llamados "FouadMODS". En su interior se encuentra un troyano y malware capaz de inyectar anuncios publicitarios. Además, la app pide permiso para la instalación de otras aplicaciones, sin el consentimiento del usuario.

Otro de las consecuencias que podría ocasionar este malware es la publicidad masiva, que se disperse en tu equipo e incluso llegue a invadir otras aplicaciones. Por esta razón, es que no se recomienda el uso de aplicaciones no oficiales, en especial cuando se trata de modificar una aplicación en la que se comparte todo tipo de información personal y laboral.

Consejos para evitar instalar malwares en iOS y Android

El principal consejo para evitar instalar un virus o malware, es no instalar aplicaciones externas a las que se encuentran en las tiendas oficiales de iOS y Android, es decir, no descargar de sitios externos. Por lo general, una aplicación con malware no estará disponible en la Play Store ni en la App Store.

En el caso de Android, es bien sabido que ha habido decenas de aplicaciones que han sido retiradas de la tienda por contener un software malicioso. Si bien, aunque la gran mayoría está exenta de ello, no todas las aplicaciones son revisadas minuciosamente, por ello la recomendación es descargar aplicaciones de la tienda que además cuente con el sello de verificación de Google. Mientras que en iOS la probabilidad es mucho menor, debido a sus altos estándares de calidad.

SEGUIR LEYENDO:

Spotify reta a TikTok: así es su nuevo formato de video vertical

Disney Plus: ¿Cuánto cuesta en México el combo con Star Plus?