Pokémon Go dejará de funcionar en estos iPhone: checa si el tuyo está en la lista

Desde su lanzamiento en 2016, Pokémon GO se ha convertido en uno de los juegos para celular y dispositivos móviles más populares del mundo, pues apeló a la nostalgia de todos aquellos millennials que crecieron en los 90's viendo la serie y que se entusiasmaron soñando que algún día serían Entrenadores Pokémon.

El juego desarrollado por Niantic ha sido descargado millones de veces y a lo largo de estos años ha implementado diversas mejoras para que la experiencia de los usuarios se acerque lo más posible a las series, películas y mangas. Sin embargo, estás actualizaciones también han tenido consecuencias no tan favorables.

Si bien, una actualización por lo general trae consigo importantes mejoras en su funcionamiento, desempeño e incluso en sus gráficos, también suele demandar más recursos y por lo tanto, en ocasiones, termina dejando fuera algunos dispositivos móviles que pasan a no cumplir con los requisitos necesarios para un óptimo rendimiento.

Nueva actualización dejará fuera a iPhone y Android

Esta semana, Niantic y The Pokémon Company han comunicado que una serie de dispositivos iOS dejarán de ser compatibles con Pokémon GO, dejando fuera equipos con iOS 12. Durante el mes de octubre la compañía anunció que los equipos iOS 10 e iOS 11, además de equipos inferiores a Android 5, también dejarían de funcionar.

Según informa la desarrolladora, todo dispositivo que cuente con las versiones antes mencionadas, o versiones inferiores, ya no podrá abrir la aplicación de Pokémon GO a partir de este mes. Por lo tanto, no será posible continuar jugando el videojuego en estas terminales.

Comunicado The Pokémon Company

A inicios de agosto, The Pokémon Company, anunció el fin de compatibilidad con terminales iOS y Android con procesador de 32 bits, bajo el siguiente comunicado:

Pondremos fin a la compatibilidad con dispositivos Android de 32 bits. Con ello, podremos agilizar nuestro proceso de desarrollo y centrar los recursos en dar soporte a tecnologías y sistemas operativos más recientes. - The Pokémon Company

¿Qué dispositivos dejarán de ser compatibles con Pokémon GO?

Desde agosto, y hasta noviembre de 2021 la lista de equipos ha crecido, dejando de ser compatibles terminales con Android 5, iOS 10, iOS 11 e iOS 12. En concreto, los equipos iOS que pierden compatibilidad con Pokémon Go son:

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

Mientras que en el caso de Android, Pokémon GO solo será compatible con dispositivos de 64 bits, es decir que dejará de ser compatible con los siguientes dispositivos, y terminales que integren una versión inferior a Android 5.0. Algunos ejemplos de ellos son:

Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, J3

Sony Xperia Z2, Z3

Motorola Moto G (1.rª generación)

Muchos dispositivos Android presentados antes de 2015

