¿Estrenas Nintendo Switch OLED? No le quites el proyector de pantalla, aquí te decimos por qué

Tras la reciente llegada de la nueva Nintendo Switch OLED al mercado, las dudas acerca de su funcionamiento, diferencias y cuidado, han empezado a surgir en internet, y es que si bien, es verdad que esta consola asemeja mucho a la edición estándar, también cuenta con algunas importantes diferencias a las que se debe prestar atención

La nueva Nintendo Switch llegó equipada con una pantalla OLED de 7 pulgadas, siendo .8 pulgadas más grande que su antecesor, logrando conservar su tamaño gracias a una significativa reducción en los biseles. Esta consola además trae consigo el doble de almacenamiento en comparación con la generación pasada, es decir 64 GB.

Si eres de los afortunados que ya tiene una Nintendo Switch OLED consigo, o que está próximo a adquirir una, aquí te dejamos algunos consejos para cuidar su pantalla y sacarle el mayor provecho.

Consejos para cuidar tu Nintendo Switch OLED

Como ya lo hemos mencionado, el cambio más grande se centra en su pantalla OLED, una "nueva" tecnología que trae como principales beneficios una imagen más vibrante, es decir, colores más intensos y negros más oscuros lo que da como resultado una representación más realista.

A diferencia de la Switch tradicional, que incluye un panel IPS/LCD con acabados plásticos, el nuevo panel OLED está terminado en vidrio, razón por la que debes tener mayor cuidado y no retirar el protector en la pantalla con el que viene, ya que además de protegerlo contra posibles arañazos, también podría evitar que se esparzan fragmentos si se llegase a romper.

De hecho, Nintendo advierte, en su manual de uso, que no lo debes despegar: "No despegue el protector adhesivo anti-dispersión de la pantalla OLED de la consola". No está de más mencionar que este protector no afecta en nada la apariencia visual de la pantalla, ni de la consola.

Otra de las recomendaciones que podemos darte, es no dejar mucho tiempo una misma imagen fija ya que este tipo de paneles, OLED, son más propensos a la retención de imagen, lo que podría hacer que a largo plazo se quede una imagen plasmada en la misma.