¡Feliz cumpleaños, David Bowie! Conoce el legado de Ziggy Stardust en los videojuegos

David Bowie fue uno de los músicos más importantes el siglo pasado, no sólo por su voz, sino por todo el performance que envolvia cada uno de sus temas y presentaciones; conocido como El Camaleón del Rock, Bowie estaría cumpliendo 74 años este viernes 8 de enero.

Sin embargo, Ziggy Stardust, como también se le conocía a este excéntrico cantante, trascendió apenas dos días después de su cumpleaños 69, el 10 de enero de 2016; su muerte impactó al mundo de la música, pero también al cine, el teatro y los videojuegos, donde también tuvo algunas colaboraciones en casi cuatro décadas de carrera.

Este día David Bowie recibió numerosos homenajes en redes sociales por parte de sus admiradores, colaboradores y amigos; muchos lo recordaron en su cumpleaños escuchando algunos de sus éxtios o colgaron fotos y videos del Camaleón del Rock con mensajes emotivos.

Tal como su sobrenombre lo indica, David Bowie era camaleónico y podía adaptarse sin problema al proyecto que tuviera enfrente; prueba de ello es que dejó un legado interesante en el mundo de los videojuegos; se trata de una faceta que no muchos conocen del famoso cantante inglés.

En 1999, David Bowie fue parte fundamental en el diseño y creación del juego para PC Omikron: The Nomad Soul, en el cual prestó voz a dos de los personajes principales: Boz, un revolucionario perseguido por la justicia y también encarnó al cantante del grupo The Dreamers, quienes ofrecían conciertos ilegales; también colaboró en la banda sonora de este videojuego con temas como New Angels of Promise.

El llamado Starman también sirvió como inspiración en juegos como Metal Gear Solid V, pues Hideo Kojima nombró a una de las organizaciones del juego Diamond Dogs, justo como uno de los dicos de David Bowie; además, el ilustrador japonés Yoshitika Amano, conocido por su trabajo en Final Fantasy, se basó en el músico para crear ilustraciones inspiradas en El delgado duque blanco, uno de los alter ego del cantante.

Noticias Relacionadas Con video inédito de David Bowie celebran 50 años de Space Oddity

Y recientemente, durante la gala de The Game Awards 2020, celebrada el pasado 10 de diciembre en una transmisión simultánea desde Los Angeles, Londres y Tokio, el estudio Frontier Developments presentó el trailer de su juego Elite Dangerous: Odyssey que saldrá a la venta este año; en el video se aprecian imágenes del juego con la canción Space Oddity de fondo.

Bienvenido a Utopía Geek, ¡aquí cabemos todos!