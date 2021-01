Además de Telegram, ¿qué otras aplicaciones de mensajería pueden suplir a WhatsApp?

Esta semana, WhatsApp anunció que a partir del 8 de febrero cambiarán sus políticas de privacidad para todos los usuarios que se encuentran fuera de la Unión Europea, las cuales deberás aceptar si es que quieres seguir utilizando la famosa aplicación de mensajería instantánea.

Entre otras cosas, lo que más preocupa a los usuarios de esta app es el hecho de que al formar parte de Facebook, esta compañía tecnológica prácticamente tendrá acceso -vía WhatsApp- a toda la actividad que el usuario haga, pues podrá recopilar datos del equipo en que se conecta, la Dirección IP o hasta la geolocalización de la persona, por mencionar algunos datos.

Esta polémica política de privacidad responde, según Facebook, a sus constantes trabajos para mejorar la experiencia de sus usuarios, además de usar esta información para ofrecer otros de sus servicios a las personas y ver cómo es que la gente está utilizando los servicios que brinda.

Pero lo cierto es que este anuncio no le gustó a muchos usuarios, ya que consideran que su privacidad estará completamente vulnerada y sus datos en manos de una transnacional; es por ello que han optado por no aceptar y esperar al día en que se cumpla la advertencia y su cuenta ya no funcione.

Otras alternativas a WhatsApp

Afortunadamente, WhatsApp no es la única aplicación de mensajería instantánea que podemos usar para estar en contacto con nuestos seres queridos o compañeros de trabajo; en primera instancia podríamos pensar en Messenger, sin embargo, basta con recordar que esta app también pertenece a Facebook.

Telegram

Se trata de la tercera app de mensajes más usada en el mundo, por lo que también es una buena opción si ya decidiste decirle adiós a la aplicación del globito verde; tiene muchísimas funciones que WhatsApp no y sus controles de seguridad son más estrictos; puedes usarla en iOS, Android y PC. Aquí te dejamos un compartivo entre ambos servicios.

Line

Line es otra de las opciones que puedes considerar en caso de no querer aceptar las nuevas condiciones de Whats. Este app ya lleva mucho tiempo en el mercado, de hecho, fue de las primeras en implementar los stickers en las conversaciones; con ella puedes mandar mensajes de texto y de voz, hacer llamadas y videollamadas, así como enviar fotos y videos. Line está disponible para iOS, Android y PC.

WeChat

Esta aplicación de origen chino es una de las más populares de aquel lado del mundo; además de que te permite hacer lo básico como mandar mensajes o hacer llamadas, en algunas partes incluso sirve para pagar servicios, pedir un servicio de taxi y en casos extremos, 'hasta solicitar el divorcio! WeChat está disponible para Android, iPhone y PC.

Signal

Esta es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más seguras, ya que nunca revelará los mensajes encriptados que se envían, incluso aunque hayas órdenes judiciales; en caso de que hagas pantallazo de una conversación, la app le avisará al contacto. En Signal puedes enviar mensajes, notas de voz, fotos, videos, GIFs y archivos gratis, además de que cuenta con opción de videollamadas. Signal está disponible para Android, iPhone y PC.

Viber

Además de mandar mensajes escritos y de voz, y hacer videollamadas, esta aplicación cuenta con chats ocultos a los cuales sólo se puede acceder con una contraseña; asimismo, permite tener conversaciones públicas (similares a los canales de difusión de Telegram). También puedes mandar stickers y compartir contenidos de YouTube, Spotify o Giphy, sin salir de la aplicación. Viber tiene versión de escritorio, para iPhone y Android.

