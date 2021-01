Call of Duty: Black Ops anuncia nuevos mapas y una experiencia de Zombies que llegarán en febrero

La temporada Uno de Call of Duty: Black Ops Cold War esta por llegar y para celebrarlo esta semana se ha liberado la última gran actualización de Black Ops Cold War y Warzone, en la que ambos títulos recibirón oficialmente armamento adicional desbloqueable y un nuevo Operador mortal que llegará la próxima semana.

Los jugadores de Black Ops Cold War también recibierán nuevos modos de juego en Multijugador y Zombies, incluidos Dropkick y Cranked, junto con un nuevo mapa de arena masivo para 40 jugadores y más modos Multijugador por venir.

Además, el 4 de febrero será liberado el próximo capítulo desgarrador de la historia de Dark Aether en Zombies y regresará un mapa competitivo de Black Ops II favorito de los fanáticos en Multijugador, en adición a nuevos paquetes que se lanzarán a principios de mes para celebrar las fiestas de la temporada.

Nuevo Armamento ya disponible

Wakizashi, es un arma de defensa personal y una espada compañera de la katana del samurai, esta hoja tradicionalmente forjada utiliza dos tipos de acero en su construcción y es liviana, sumamente resistente y ​​duradera.

Al igual que la escopeta Streetsweeper, el Wakizashi se puede desbloquear mediante un desafío en el juego, donde luego se puede subir de nivel para camuflajes y XP. Un plano de la misma familia de armas también está disponible hoy en el nuevo paquete “Disavowed Assassin”.

La Operadora Zeyna se une a la lucha el 21 de enero

La OTAN gana otro rudo Operador para sus filas, ya que Zeyna Ossou, vista por última vez junto a Bulldozer y Russel Adler en el centro comercial The Pines para derrotar a Stitch, estará disponible para su despliegue la próxima semana.

Esta especialista en movilidad y armas pesadas de la DGSE, nacida en Senegal, ha sido una aficionada a los motores desde que tiene uso de razón. Al crecer alrededor de los garajes de su padre, piloto de rallyes, bromea diciendo que tiene gasolina en las venas. Aunque ella toma riesgos y es un poco salvaje durante las infiltraciones, los colegas de Zeyna saben que ella es a quien quieres en la punta de la lanza.

Dos Mapas Multijugador

Sanatorium (Ya disponible)

Diez equipos de cuatro se dirigirán a Ural Plains para luchar por objetivos y vehículos en tierra, mar y aire.

Aquí, en los Urales, hay un refugio de salud experimental soviético, el centro de una investigación clandestina de las fuerzas de la OTAN en septiembre de 1984. Las colinas boscosas bajas brindan cobertura a los escuadrones para obtener reconocimiento sobre el "hotel" principal de forma aproximadamente circular: un hormigón, gigante arquitectónico brutalista flanqueado por estructuras junto al lago y un gran muelle de madera.

Con vínculos a pruebas secretas dentro del State Sanatorium U-23, las notas encontradas dentro de los terrenos de este extenso complejo indican una prueba de acondicionamiento conocida como Proyecto Golova.

Express (6c6) (4 de febrero)

Express es un mapa, que llegará el 4 de febrero, en forma de U con dos vías de tren que recorren el vestíbulo principal del centro de transporte. Los jugadores pueden esperar muchos combates cuerpo a cuerpo en la sala, pero deben tener en cuenta que su techo de cristal lo deja susceptible a los Scorestreaks enemigos.

Modos multijugador

El Multijugador de Black Ops Cold War recibe aún más modos de juego nuevos a lo largo de la Temporada Uno, así como la continuación de la trepidante experiencia 3c3, Face Off.

Dropkick (Ya disponible)

Este frenético juego de patata caliente nuclear presenta a dos equipos que compiten por el control de un maletín extremadamente importante. La ronda comienza con cada equipo corriendo hacia la ubicación del maletín nuclear e intentando recogerlo. Cualquiera que agarre el maletín está equipado automáticamente con una pistola potente, pero lo ideal es que el resto del equipo mantenga seguro al portador. El equipo con el maletín obtiene acceso a códigos de lanzamiento, así como una puntuación cada vez mayor para su equipo. El primer equipo que obtenga 200 puntos gana.

Snipers Only Moshpit (Durante la temporada)

Prepárense, francotiradores. Más adelante en la Temporada Uno, Treyarch traerá el nuevo modo Snipers Only Moshpit a Black Ops Cold War, donde dos equipos de seis se lanzarán en Team Deathmatch y Domination con todas las armas restringidas excepto los rifles de francotirador. El equipo letal y táctico, así como las armas Scorestreak (como la War machine), también estarán restringidas para una experiencia exclusiva de francotiradores.

Modo Endurance (Durante la temporada)

En la próxima variante de Endurance, 10 escuadrones de cuatro entrarán en Alpine, Ruka y Sanatorium para recolectar uranio y bombas de mano durante toda la partida. Sin embargo, después de que una bomba detone, una nueva entrará en línea para ocupar su lugar, asegurando que siempre existan cinco bombas disponibles en lugar de un conjunto inicial de cinco que se reduce a una sola bomba. Esto introduce una nueva capa de estrategia y acción ininterrumpida en estos ya intensos campos de batalla de 40 jugadores.

Continúa Face Off 3c3

Este modo de equipo pequeño de ritmo rápido llegó para quedarse en la Temporada Uno, y está listo para que tu trío reclame el dominio en los modos de reaparición en cuatro mapas frenéticos en Black Ops Cold War. Si aún no has experimentado Face Off, esta lista de reproducción incluye modos de juego 3c3 como Team Deathmatch, Kill Confirmed y Domination en los últimos mapas de Gunfight: Game Show, ICBM, U-Bahn y KGB.

Actualizaciones de Zombies

A medida que la Temporada Uno se traslada a febrero, la historia de Dark Aether continúa con un mapa completamente nuevo de Black Ops Cold War Zombies, antes de lo que esperabas. Sin embargo, previo a su arribo, espera luchar por tu vida en Cranked, sobrevivir al Onslaught en Raid (exclusivo de PlayStation*) y dar la bienvenida a los nuevos miembros de la comunidad de Zombies durante la Semana de Acceso Gratuito a Zombies.

Nuevo modo: Cranked (Ya disponible)

En Cranked, tendrás que tener un ojo en el temporizador de cuenta regresiva y el otro a tu matanza de zombies: si pasas demasiado tiempo sin eliminar a un no muerto, explotarás. No hay tiempo que perder, ya que tu supervivencia depende de bajas frenéticas y llenas de terror, donde el único respiro es el encendido del Cranked Timer, que te otorga un breve respiro antes de que continúe la carnicería.

Nuevos mapas de Onslaught (exclusivos de PlayStation*)

Los miembros de PlayStation de Requiem se enfrentarán a un nuevo desafío en el legendario mapa Multijugador Raid, a partir de hoy. Y el 4 de febrero, Express también se unirá a la lista de mapas cuando haga su debut en Onslaught.

Semana de Acceso Gratuito hasta el 21 de enero

¿Quieres experimentar la acción frenética de Zombies, pero aún no tienes Black Ops Cold War? Por primera vez en la historia de Call of Duty, el legendario modo Zombies de Treyarch estará disponible de forma gratuita durante la Semana de Acceso Gratuito a Zombies, que estará activa hasta el 21 de enero.