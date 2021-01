Cyberpunk 2077: ¿Cuándo llega la actualización para Xbox Series X, PS5 y Xbox Series S?

Cyberpunk 2077 sin duda era uno de los videojuegos más esperados de 2020, más allá de porque en él participaba el actor Keanu Reeves, todos tenían altas expectativas ya que se trata de un título futurista que prometía una gran historia y gráficos tanto en PC como en las consolas de actual y nueva generación.

El lanzamiento de este juego de CD Projekt RED estaba previsto para abril del año pasado, pero debido a la pandemia de Covid-19 se retrasó para septiembre, luego para noviembre y finalmente vio la luz el 10 de diciembre, batiendo todos los récords de descargas y en preventas.

Pero Cyberpunk 2077 no fue lo que esperaban los jugadores; el esperado título sólo se podía jugar bien en PC, ya que las versiones para PlayStation 4 y Xbox One traían múltiples bugs que afectaban el desarrollo; y por si eso no fuera suficiente, el estudio no lanzó a la par la versión para las consolas de nueva generación de Sony y Microsoft.

Las tiendas virtuales de ambas tecnológicas decidieron reembolsar a los jugadores que no estaban satisfechos con el videojuego, e incluso Sony lo retiró del catálogo en tanto no estuvieran corregidos los errores; ante esto, CD Projekt RED trabajó bajo presión para liberar los parches de actualización que arreglaran los bugs.

¿Qué viene para Cyberpunk 2077?

Este 13 de enero, el estudio polaco dio a conocer una línea del tiempo en la que muestra las fechas en que llegarán las próximas actualizaciones al juego, así como detalles sobre la versión para Playstation 5, Xbox Series X y Series S.

En plos próximos 10 días llegará una nueva actualización y dos semanas después otra aún más significativa que promete mejorar la estabilidad del videojuego; asimismo, en este primer semestre del año se tiene previsto el primer DLC gratuito de Cyberpunk 2077.

En tanto, para los usuarios que juegan este título en consolas de nueva generación gracias a la retrocompatibilidad, también hubo noticias, ya que CD Projekt RED dijo que la versión mejorada es una prioridad del estudio y esta llegará en algún momento de la segunda mitad del año, y no en los primeros meses como se tenía previsto.

