Cyberpunk 2077, ¿Vale la pena? | Reseña en español

Finalmente terminó el huracán de incertidumbre que fue el camino de Cyberpunk 2077 desde su desarrollo, hasta nuestros hogares, pues el lanzamiento sufrió varios retrasos y mucha gente seguía escéptica conforme a si finalmente saldría a la venta este 10 de diciembre. La buena noticia es que así sucedió y en el tiempo que llevamos jugándolo, ha cumplido con creces.

Cyberpunk 2077 pareciera ser una recolección de lo mejor de los juegos más populares de la última década, con diversas mecánicas que evocan a algunos como las de Batman Arkham Knight al investigar una escena como detective, Grand Theft Auto V con su exploración y conducción, el combate con armas blandas de Skyrim en primera persona o de Fallout con armas de fuego, los hacks de Watch Dogs o el más evidente, The Witcher 3: Wild Hunt, el gran éxito de CD Projekt Red, cuyas mecánicas de decisión, seguimiento de misiones e inventario tienen un gran parentezco aquí.

El juego innova desde que abrimos una nueva partida, las opciones de personalización para crear a tu personaje son bastante amplias, además de que puedes escoger ser mujer, hombre o trans. Una vez creado tu personaje (cuyo look probablemente no veas mucho en tus horas de juego), la mayor innovación es que puedes escoger uno de 3 inicios diferentes, así es: si The Witcher 3 tenía 36 finales, aquí ya contamos con 3 inicios.

Nosotros escogimos un origen nómada, aunque puedes también ser un niño de la calle o un corpo, lo que te llevará a uno de esos 3 inicios del juego, cada uno desde distintas partes del mapa y con historias completamente aparte. En nuestro caso, comenzamos en un despoblado a las afueras de Night City, donde inició nuestra primera misión.

Esto nos llevó a adentrarnos en la ciudad, pudiendo probar las mecánicas de manejo y combate desde un automóvil, que son muy al estilo de GTA. Terminando esta especie de prólogo el juego da una muestra en fast forward de nuestra vida en esta distópica ciudad antes de comenzar a recorrerla por nosotros mismos.

Cabe mencionar que dependiendo del origen del personaje, veremos una condición social distinta e incluso, los terceros se comportarán de maneras diferentes hacia V, que es nuestro personaje. En donde comenzó nuestra historia, hay una importante presencia de población latina e incluso nuestro sidekick siempre utiliza expresiones mexicanas.

El trabajo de doblaje es impresionante, en esta urbe se hablan todo tipo de idiomas, dependiendo la zona en la que estemos, pero hay maneras de entenderse con todos. Hablando de idiomas, hay subtítulos perfectamente logrados en español latino y en cuanto al audio, podemos escoger entre inglés, francés, portugués y español.



El doblaje que hacen en de nuestro sidekick en español latino es maravilloso, sin duda un punto extra para este videojuego por el divertido y muy atinado doblaje.

El dinero tarda mucho en conseguirse y se va muy rápido, será necesario para comprar y mejorar tus armas, así como hacerle algunas mejoras cibernéticas a V. Nosotros llevamos un ojo biónico y una mejora en la mano para ayudar con la puntería.

También notamos ya algunos bugs, que seguramente se irán mejorando conforme salen las versiones para la nueva generación de consolas del juego; el más curioso que nos pasó, fue cuando acabamos con un gángster para cobrar una recompensa, pero su cadáver seguía amenazándonos y más adelante, tras un desafortunado incidente con una granada, sólo quedó su cabeza, que seguía maldiciendo enfurecida.

Tratando de evitar escribir algún spoiler, puedo comentar que el mapa es grande, pero no gigantezco en cuanto al área que cubre, pero si tenemos en cuenta que es una ciudad tipo Nueva York, llena de edificios futuristas, la cosa de expande bastante.

Otro detalle, es que hay cualquier cantidad de actividades para distraerse de la historia central e ir mejorando las condiciones de V, podemos ayudar a la policía a acabar con los criminales de la ciudad, o a los Fixers, que son como cabecillas que nos irán dando encargos. También, como en un Grand Theft Auto, hay opciones de bares, lugares para comer, comprar ropa y otras actividades.

El mundo que nos presenta el juego es muy crudo, la policía prácticamente dispara y luego pregunta, hay violencia y excesos por todas partes, lo que nos lleva a dejar en claro que definitivamente no es un juego para niños. Este mundo acaba de sobrevivir a una terrible época de guerra en la que las grandes corporaciones tuvieron una gran participación y se espera que inicie otra muy pronto, por lo que evidentemente el ambiente no es el más agradable.

A lo largo del mapa irás encontrando todo tipo de chatarra, pero si tienes suerte hay también mucha historia repartida en una especie de memorias y también cosas más útiles, como armas y vestimenta. Algo que podemos decir con gran seguridad, es que cada quién va a vivir una experiencia única al jugar este trabajo de CD Projekt Red.

Es un mundo grande, en el que cada quién decide qué hacer, por ejemplo, mientras nuesto V estaba recibiendo partes biónicas y peleando con pandillas, un colega estaba pasándola en bares y codeándose con los altos mandos de la ciudad -maldito corpo-, porque además del origen, cada quién decide en qué ramas va evolucionando, por lo que unos pueden ser más buenos para usar cuestiones tecnológicas, como en nuestro caso, y otros ser más de fuerza bruta.

Esto hace que aún con el mismo origen, unos puedan hacer más con la palabra, otros con la tecnología y otros con sus músculos, por lo que las opciones son gigantezcas. Además, seguramente habrá quien lo termine jugando sólo la historia principal, en unas cuántas decenas de horas y quien haga lo propio con cientos de horas dedicadas a misiones secundarias y otras actividades en Night City.

Así como en su juego previo, CD Projekt Red incluyó numerosos finales en Cyberpunk 2077, cuyo resultado dependerá de cómo hagas las cosas en el juego, decisiones en los diálogos, enemigos matados, etc.

Por nuestra parte podemos concluir que este juego es como una buena boloñesa: de entrada es buena, pero conforme pasa el tiempo agarra más sabor; tiene ingredientes de muchas fórmulas ganadoras y se siente una enorme libertad, dentro de la distopía presentada, que nos dejó un muy buen sabor de boca.

Por Montserrat Simó Ramos

¿Ya conoces nuestro podcast Utopía Geek? :D