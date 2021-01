¿Apple lanzará nuevos iPhone SE y AirPods Pro en abril? Esto es lo que sabemos

Para nadie es sorpresa que al iniciar enero comienzan a circular los rumores en torno de los dispositivos que presentará Apple, y es que no hay año en que la firma de Cupertino no revele al mundo nuevos integrantes para su ecosistema, que no sólo incluye computadoras y iPhones, sino que se ha extendido a los relojes, audífonos, tabletas y altavoces inteligentes.

Los últimos en integrarse a la familia de Apple fueron los AirPods Max, unos modernos audífonos inalámbricos de diadema que llegaron hacia finales de año; antes de estos, la marca lanzó las nuevas Mac con el chip Apple Silicon, el iPhone 12, el HomePod Mini, las nuevas iPad, dos modelos de Apple Watch y los nuevos sistemas operativos de sus dispositivos.

Y para nadie es un secreto que este año habrá nuevos iPhone, por ejemplo, pero la duda siempre es cuántos y cuándo serán presentados; lo mismo pasa con las iPad o las actualizaciones de los sistemas operativos. Para este 2021 se rumora que la marca californiana lanzará los AirTags, unos pequeños dispositivos bluetooth capaces de localizar tus aparatos de Apple.

¿Cuándo será el primer keynote de 2021?

Y ahora, muchos medios especializados afirman que el primer gran evento de la marca de la manzana tendrá su primer gran keynote del año en abril, donde no sólo presentará estos innovadores dispositivos, sino también la segunda generación de los AirPods Pro y hasta un nuevo iPhone.

El medio japonés MacOtakara precisó recientemente en una publicación que estos nuevos audífonos inalámbricos tendría un nuevo diseño que dejaría en el pasado la famosa 'patita' de los auriculares, además de que el estuche de carga sería más cuadrado.

Y en cuanto al nuevo iPhone, según este medio especializado, Apple lanzaría también en abril la tercera generación del SE, aunque todo parece indicar que la pantala de este teléfono de gama básica será de un tamaño mayor al que la marca nos tiene acostumbrados.

