The Game Awards 2020: Horario y dónde ver la entrega de premios este 10 de diciembre

Este jueves 10 de noviembre se celebrará una nueva gala de The Game Awards 2020, la entrega de premios más importante en la industria de los videojuegos; debido a la pandemia de Covid-19, el evento será virtual.

Este año hubo 30 categorías entre las que destacan Mejor Multijugador, Mejor Estudio, Mejor Juego Familiar, Mejor Juego para Móviles, Mejor Banda Sonora, Mejor Juego Independiente y -obviamente- el máximo galardón de la noche: Mejor Juego del Año 2020.

Entre los nominados sobresalen títulos como Among Us, Fall Guys: Ultimate Knockout, Hades, Ghost of Tsushima, The Last of Us: Part II, DOOM Eternal y Final Fantasy VII: Remake, los cuales se perfilan para ganar este jueves alguna de las preseas más peleadas.

La entrega de premios se transmitirá simultáneamente desde las ciudades de Los Angeles ( Estados Unidos), Londres (Inglaterra) y Tokio (Japón) y entre sus principales presentadores estarán el actor canadiense Keanu Reeves y el director de cine Christopher Nolan, así como las superheroínas Gal Gadot y Brie Larson, entre otros famosos; también habrá un show con el músico Eddie Vedder, líder de Pearl Jam.

Asimismo, se espera que durante la entrega de premios The Game Awards 2020, los estudios desarrolladores de videojuegos hagan anuncios importantes e incluso presenten tráilers de nuevos títulos; por ejemplo InnerSloth, creadores de Among Us, revelarán este jueves más detalles sobre su nuevo y muy esperado mapa, AirShip.

Dónde ver y a qué hora

La gala virtual de The Game Awards será este jueves 10 de diciembre a las 15:00 horas (Los Angeles), 23:00 horas (Londres) y 08:00 horas del viernes (Tokio); en el caso de México la transmisión será a las 17:00 horas.

La entrega de premios a lo más destacado del mundo de los videojuegos podrá seguirse en vivo en las plataformas de The Game Awards como YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Steam y TikTok.

