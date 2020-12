Nintendo lleva consolas Switch a los niños en hospitales

Nintendo junto con la fundación Starlight busca expandir sus estaciones de juego llamadas Starlight Nintendo Switch, a más hospitales en Estados Unidos.

Estas estaciones están compuestas por una consola Nintendo Switch equipada con una pantalla y adaptaciones que lo hacen fácil de trasladar a las habitaciones de los pacientes. Starlight Nintendo Switch tiene 25 juegos precargados que van desde Super Mario Party hasta The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Starligth es una iniciativa que comenzó a operar en el hospital Mary Bridge Children ‘s Hospital, ubicado en la ciudad de Tacoma en 2019, con el objetivo de que los niños que sufren de alguna enfermedad grave o que requieran estar hospitalizados por varios días, incluso meses, puedan distraerse un poco en las instalaciones de los hospitales.

Los juegos brindan felicidad a los niños atrapados en el hospital al brindar entretenimiento y una distracción muy necesaria de situaciones estresantes. Incluso puede proporcionar apoyo emocional, lo que reduce la ansiedad y mejora el estado de ánimo.

Es probable que más adelante la iniciativa se expanda a más hospitales en Estados Unidos, y no se descarta su salida hacia otros países del mundo.