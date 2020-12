Muestran inédito videojuego de Los Simpson que iba a salir en el año 2000: VIDEO

El canal de YouTube Dreamcasting Channel compartió el video de un inédito juego de Los Simpson que se supone saldría a la venta en el año 2000 para Dreamcast, la última consola que lanzó Sega para competir contra otras como PlayStation y Nintendo 64.

El video de poco más de nueve minutos muestra el demo de The Simpsons: Bug Squad!, un juego en primera persona desarollado por los desaparecidos Estudios Red Lemon en el que el protagonista es un bicho que se pasea por toda la casa de la famosa familia amarilla.

También se puede apreciar que el animalito, parecido a una cucaracha o grillo, puede caminar, correr, saltar y hasta volar por todas las habitaciones de la casa al mismo tiempo que se ve a Homero Simpson caminando por las mismas, al parecer sin notar la presencia del insecto.

En todo el tiempo que dura el demo de The Simpsons: Bug Squad! no se aprecia que el bicho interactúe con algún objeto de la casa o con el propio Homero, por lo que no queda del todo claro cuál era el objetivo de este curioso juego para Dreamcast que nunca vio la luz.

Algo que destaca mucho en el video es que el escenario de este videojuego de Red Lemon es idéntico a la casa de Los Simpson, de hecho, es como si estuviéramos viendo uno de los capítulos de la serie. El estudio logró gráficos bastante fieles.

Al inicio del demo se muestra que el juego tiene como año el 2000, no se sabe en qué mes estaba siendo desarrollado, pero es my probable que éste no haya sido lanzado ya que en 2001 Sega descontinuó su consola Dreamcast.

Según un usuario del foro Dreamcast-Talk llamado Sreak encontró este demo en un equipo de desarrollo de Dreamcast y luego buscó ayuda para jugarlo.

¿Qué te pareció el video? ¿De qué crees que iba a tratar?

