Cuándo llegarán las 32 temporadas de Los Simpson a Star Plus

La compañía Disney hizo oficial la llegada Star Plus, el nuevo servicio de la empresa del famoso ratón animado.

Este servicio reunirá todo el contenido “adulto” de Disney, el cual no tiene espacio en Disney Plus, como lo son las 32 temporadas de los Simpson y Deadpool.

Este servicio de streaming será complementario, pero independiente de Disney Plus.

Este servicio tendrá series de TV y películas de los estudios:

Disney Television Studios

FX

20th Century Studios

20th Television

Touchstone

ESPN

¿Cuándo llega a México?

De acuerdo con un comunicado de Disney, este servicio llegará a México en el mes de junio de 2021.

El servicio tiene un costo en Estados Unidos de 7 dólares al mes y en México tiene un precio de 159 pesos