Spider-Man: Miles Morales; la primera exclusiva de PlayStation 5 a detalle

Con bombo y platillo finalmente llegó el primer juego AAA para PlayStation 5, Spider-Man: Miles Morales, en el que encarnaremos al joven Hombre Araña que tiene poderes diferentes a su antecesor. El escenario es el mismo, pero en invierno y ahora podemos disfrutarlo en PS4, o probar con él el poder del nuevo PS5, que es lo que nosotros hicimos.

Este juego es una continuación del aclamado Spider-Man de PS4, que retoma la historia de Miles Morales, el Hombre Araña latino que surge en Nueva York algunos años después de los comienzos de Peter Parker. En él podremos conocer a los personajes que rodean a este joven superhéroe y vivir su evolución como tal.

El juego se controla prácticamente igual que el anterior, con la adición de nuevas combinaciones de botones para los nuevos poderes eléctricos y de camuflaje de Morales, además de una app que se controla con el touchpad, donde se administran las misiones secundarias, algo que nos pareció bastante novedoso.

Tenemos un árbol de habilidades algo reducido, diferentes trajes para vestir a tu superhéroe y personalizaciones en su equipamiento. La historia prácticamente comienza cuando Peter Parker se va de vacaciones, dejando a Miles a cargo y éste se encontrará contra un poderoso conglomerado de energía que buscará llevar a cabo sus planes por encima de todo, con algunos guiños a un personaje polémico de aquella industria en la vida real.

Morales tratará de evitar una catástrofe y de pasada se encontrará con otros grupos de choque. Insomniac metió referencias a las problemáticas raciales que vive Estados Unidos, donde justamente en Nueva York suceden algunas de las más fuertes, por lo que la desarrolladora decidió dejar algunas preguntas y meter un fuerte enfoque en temas migratorios, empezando porque nuestro protagonista y su familia son latinos.

En cuanto a las novedades con PlayStation 5, hay buenas y no tan buenas noticias. Por el lado de las no tan buenas, podríamos decir que el aspecto gráfico no se siente muy revolucionado. A pesar de ofrecer dos modos de juego, uno de rendimiento y otro enfocado a la optimización gráfica, las diferencias son mínimas. Además de que no se ve un avance muy notorio respecto al juego en un PS4 Pro, pero sí de uno estándar.

Evidentemente lo más claro en cuanto a ese departamento es el poder jugarlo a 60fps, que le da mayor definición y naturalidad a los movimientos y el ray-tracing, que otorga una luz más natural a los diferentes escenarios, sobre todo visible en superficies mojadas, o con mucho reflejo de luz.

En las buenas, hay bastante que destacar, sobre todo en dos temas. El primero es la velocidad, es impresionante que desde el menú de la consola, abrir el juego y una partida hasta estar jugando no toma más de 10-15 segundos.

Además de eso, por primera vez podemos decir que el ‘fast travel’ le hace honor a su nombre, pues los viajes rápidos entre puntos de la ciudad ahora son casi instantáneos. Se acabaron las eternas esperas o la resignación de recorrer todo Manhattan para no tener que aguardar al “viaje rápido”.

Por otro lado, el Dual Sense es una belleza, probablemente sea el control que marque a la nueva generación de consolas. En Spider-Man si bien no se aprovechan todas sus bondades, sí cambia la experiencia de juego significativamente en cuanto a la inmersión que le ofrece a los jugadores.

La tecnología háptica nos permite sentir las vías del tren, los golpes u otras acciones en el juego de una forma totalmente nueva. Los gatillos adaptativos con resistencia nos ofrecen la posibilidad de sentir cómo lanzamos una telaraña y el touchpad nos permite controlar la app como se controlan ya en la vida real.

Otro detalle es el audio 3D, hay que darle reconocimiento a lo que hizo Sony con esta tecnología, pues el juego se siente planeado para jugarse con audífonos y PlayStation 5 nos da la posibilidad de tener audio 3D sin pagar por ese software especializado, o por unos audífonos de miles de pesos, funciona en cualquier headset decente que le conectemos al mando.

Fuera de esto es muy parecido al Spider-Man de PS4, con combates más balanceados, o más precisión en el arte de columpiarse entre los rascacielos de Manhattan. Obviamente es una nueva historia por completo, con toda profundidad y una muy buena. En general es una muy buena experiencia, que muestra un pequeño vistazo a lo que es capaz el PlayStation 5, que sin duda es un monstruo que tiene mucho más para dar de aquí a años futuros. ¡Y qué mejor que nutriendo a exclusivas como Spider-Man!



Por Montserrat Simó Ramos