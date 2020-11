Assassin’s Creed Valhalla: el mexicano José Araiza nos platica más sobre esta nueva entrega

El lanzamiento de Assassin’s Creed Valhalla está a la vuelta de la esquina y en El Heraldo de México tuvimos la oportunidad de entrevistar a José Araiza, mexicano y Productor de Post Lanzamiento del videojuego, quien nos platicó más acerca de esta nueva entrega.



Una de las preguntas que hicimos fue por qué escoger la cultura Vikinga para esta nueva entrega y nos respondió que cuando planean un nuevo videojuego, no sólo piensan en una cultura, piensan en qué lugar será y qué historias se pueden contar alrededor de la misma.

Han pensado en prácticamente todas las culturas, pero para ellos es importante también tomar en cuenta el cuándo, qué estaba pasando en el momento que quieren contar, por qué y qué personajes históricos estaban ahí, que puedan ser relevantes para la historia. Los desarrolladores siempre tratan de proponer historias que sean inesperadas, interesantes política, social y económicamente, además de pensar: “¿Qué hubiera sido ser un personaje en esa época?”.



José Araiza nos contó que cuando investigaron sobre los vikingos le pareció fascinante la invasión a Inglaterra, no por la invasión en sí, sino por todo lo que eso implicaba, el cambio de tierra, el llegar a un lugar donde no eres bienvenido y cómo todo eso cambia la forma de vivir manteniendo siempre lo más importante en mente: su comunidad y cómo protegerla, porque no se trata del individuo, sino de la comunidad.

Ellos esperan que con el juego conozcamos más sobre esta cultura y nos demos la oportunidad de aprender lo que ellos aprendieron trabajando con expertos en la historia de los vikingos, que la historia que muchos tenemos no es 100% correcta, mucho de lo que conocemos es un cliché.

Las historias que conocemos, fueron escritas 200 años después de que sucedieron por monjes cristianos, que hablaban y opinaban desde sus perspectivas. Los vikingos eran una comunidad con valores importantes y fieles a su mitología nórdica.





En cuando al cambio generacional de consolas, al ellos tener conocimiento previo de la situación pudieron aprovecharla y generar un videojuego con calidad y resolución listo para llegar a la nueva generación.



También comentó que tanto el mercado mexicano como el latinoamericano son muy importantes, que están muy agradecidos de su crecimiento y la pasión que tienen todos los gamers.



Pronto podremos tener este videojuego en nuestras manos, por lo pronto les dejamos el trailer cinemático que salió la semana pasada para que lo disfruten:

"And this, is how you make your way into history and earn your place in Valhalla".