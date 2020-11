El MIT desarrolla app para detectar COVID-19 en personas asintomáticas

A lo largo de la pandemia de COVID-19 se han realizado una gran variedad de descubrimientos sobre esta enfermedad, sin embargo uno de los mayores retos que se ha mantenido es el de detectar personas que están contagiadas por este virus pero que no presentan ningún síntoma y por lo tanto son un riesgo para los demás.

Aunque hoy en día las pruebas para detectar la enfermedad ya se encuentran en prácticamente todo el mundo, a veces las personas al no presentar síntomas optan por no realizarse esta prueba y propagan el virus. Buscando evitar esto el MIT (Massachusetts Institute of Technology) ha desarrollado, con ayuda de inteligencia artificial, una app capaz de detectar a una persona portadora del virus por medio de la tos.

Los investigadores han logrado recopilar más de 70.000 grabaciones que les llevaron a contar con unas 200.000 muestras de sonido de tos forzada. De las grabaciones, alrededor de 2.500 fueron suministradas por personas que ya estaban diagnosticadas de COVID-19. Estas se utilizaron para el entrenamiento del tercer modelo, junto con otras 2.500 grabaciones seleccionadas al azar entre todas las recogidas, para equilibrarlo.

Esta IA ha sido entrenada con miles de muestras diferentes de tos y de acuerdo con los investigadores, esta app ha acertado en un 98.5% de los casos que se pusieron a prueba y que ya habían sido diagnosticados previamente como portadores del virus y en un 100% en personas asintomáticas.

Por el momento esta app no se encuentra disponible para el público en general, ya que como bien mencionan los investigadores el modelo no está pensado para diagnosticar a personas asintomáticas, sino que esperan utilizarlo para desarrollar una app de preexaminado gratuita que utilice como base su modelo de Inteligencia Artificial.