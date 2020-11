Juegos gratis para Xbox Series y One

Para cerrar el año, Microsoft anunció los juegos que llegarán de manera gratuita para los suscriptores de Xbox Live Gold, los cuales estarán disponibles para las consolas Xbox Series X|S y Xbox One.

Los títulos anunciados para diciembre son: The Raven Remastered, Bleed 2, Saints Row: Gat out of Hell y Stacking, los cuales se irán liberando a lo largo del mes. Como ya es costumbre, dos juegos serán de la anterior consola y dos más de la ya conocida Xbox 360.

The Raven Remastered se podrá jugar del 1 al 31 de diciembre. Es una historia muy al estilo de Agatha Christie, en el que cada persona tiene algo que ocultar, pero será la labor del policía suizo Anton Jakob Zellner resolver los misterios, mientras intenta detener que el famoso ladrón "The Raven" hurte un par de rubíes, conocidos como los ojos de la esfinge.

Bleed 2 estará disponible del 16 de diciembre al 15 de enero. Este indie es un shooter en el que simplemente tienes que salvar al mundo de una invasión alienígena. Para llevar a cabo esta tarea controlarás a Wryn, quien usará todo tipo de armamento y explosivos para impedir la llegada de los seres de otro planeta. Este título es considerado un homenaje para los arcades como Metal Slug o Contra.

Saints Row: Gat out of Hell será liberado del 1 al 15 de diciembre. Todo comienza cuando "El Presidente" (el líder de los Saints) es enviado al infierno y Gat y Kinzie van por él para rescatarlo y que todo vuelva a la normalidad. Sin embargo, el mismísimo Diablo y su hija estarán involucrados en el rato. Este es un título bastante divertido y lleno de acción, que disfrutarás a cualquier hora.

Stacking estará del 16 al 31 de diciembre. En el juego ocupamos a Charlie, una pequeña matrioska que vive aterrorizado ante la autoridad que gobierna su mundo y que le ha arrebatado su familia. En este mundo de matrioskas habrá que emprender una aventura para recuperar a los seres queridos de Charlie, quien deberá enfrentarse a un sin número de enemigos.