DAMWON Gaming gana el Campeonato Mundial de League of Legends

El último capítulo del Campeonato Mundial de League of Legends (Worlds 2020) se escribió el día de hoy en el Estadio Pudong de Shanghái en China y frente a más de 6.000 fanáticos que pudieron presenciar en vivo la final de Worlds. En lo que fue una final asiática entre los representante de Corea del Sur y China, DAMWON Gaming (DWG) y Suning (SN), respectivamente, el espectáculo deportivo comenzó de madrugada en el occidente y que tuvo en la ceremonia inaugural al grupo de pop virtual, K/DA, interpretando su más nueva canción: MORE.

El grupo, que presentó por primera vez en vivo el último single de su nuevo EP, tuvo la aparición en el escenario de la cantante Lexie Liu como Seraphine, acompañada de hologramas de Ahri, Akali, Evelynn y Kai’Sa. Luego fue el turno de coreografías con clásicos como Legends Never Die, Rise y Warriors, para dar paso a la presentación de la Copa del Invocador en el escenario, con Take Over sonando de fondo.

Sin duda este año fue complejo, pero logramos desarrollar un evento que todo el mundo esperaba con un espectáculo de gran nivel, con un estadio con público siguiendo las medidas sanitarias recomendadas, artistas presentando un excelente espectáculo y dos equipos que nos otorgaron una de las finales de Worlds más emocionantes de los últimos años. Estamos muy contentos con toda la realización y felicitamos al actual campeón, DAMWON Gaming, que supo responder a su favoritismo y a Suning por dejar todo en la Grieta del Invocador. comentó, Juan José Moreno, PR Manager Latam de Riot Games.

En lo deportivo, la primera partida comenzó lenta con dos equipos que se analizaron mutuamente. Los primeros 20 minutos fueron muy equilibrados, con DAMWON Gaming apostando por obtener los objetivos de la grieta y Suning directo a las teamfight que obtuvo la primera sangre y en momentos estuvo por encima en asesinatos. No obstante, una jugada que marcó lo que sería el desenlace del primer enfrentamiento, se dio luego del doble exterminio a favor de la escuadra surcoreana que además obtuvo su cuarto y Alma de Dragón. Pese a esto, SN no paró con la búsqueda constante de asesinatos, las peleas de equipos dieron resultados alrededor de los 30 minutos cuando el equipo chino luchó y ganó el Barón Nashor y el primer Dragón Ancestral.

Una primera partida que podría quedar en manos de cualquiera de los dos equipos. No obstante, de la mano de Ghost y ShowMaker, DAMWON pudo consolidar el buen juego mostrados desde el inicio y con bonificación de Dragón y Barón, avanzó cada vez más en la base de Suning derribando torres e inhibidores para quedarse con la primera partida de la serie. Una partida que comenzó lenta, pero que acabó con 21 asesinatos versus 12 y más de 7K de oro para la escuadra coreana en casi 45 minutos.

La segunda partida tuvo un ritmo inverso a la primera. Suning acaparando los objetos en la Grieta del Invocador, y por su lado, DWG forzando las teamfight. Los primeros 3 dragones fueron la escuadra china, pero los coreanos lograron el cuarto dragón, bloqueando el Alma de Dragón. Ghost era clave para DAMWON para acarrear las peleas, no obstante, Canyon era inesperadamente el punto débil del equipo. Pese a 30 minutos parejos, SN desequilibró la partida de la mano de SofM y Bin, éste último logrando un Pentakill que permitió a su equipo avanzar derribando objetivos y quedándose con la segunda partida.

Pese al punto del equipo chino, DAMWON Gaming no daría tregua en la tercera partida que inició con todo obteniendo la primera sangre y 3 dragones, y un cuarto para el Alma de Dragón. Por su parte, SE emparejaba por momentos la partida logrando el Heraldo de Grieta y el Barón Nashor de la mano de un exterminio alrededor del minuto 25’. La partida se veía pareja a los 30 minutos, pero al minuto 35’ DAMWON logró cerrar todo en una emboscada en la que cayó casi todo el equipo de Suning. 16 a 11 asesinatos a favor de la escuadra surcoreana y casi 5K de oro.

La cuarta partida mostró la superioridad de DAMWON Gaming desde el juego temprano. Los pocos asesinatos que conseguía Suning eran producidos por errores pequeños de los jugadores del equipo coreano, que en los primeros 20 minutos ya había conseguido 3 dragones. El Alma de Dragón de los infiernos y el Barón Nashor conseguidos, abrían el camino de lo que sería el desenlace de la partida y que a la larga definiría al nuevo monarca de Worlds 2020. Con soberbias actuaciones de ShowMaker, Canyon y Ghost, la cuarta partida fue un stomp de parte del equipo de DWG, que finalmente arrasó en objetivos y se destruyó el Nexo de Suning inapelablemente.

La 10º edición del Campeonato Mundial de League of Legends tuvo una de las finales más espectaculares de los últimos años. El primer representante de la LCK, no tuvo una serie nada fácil, aún así, logró confirmar que el mejor equipo del mundo en la actualidad y devuelve a su país a lo más alto de la escena competitiva de League of Legends.