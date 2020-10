WhatsApp: Estos son los nombres prohibidos para crear un grupo; podrían bloquearte la cuenta

Cuando comenzamos a utilizar una aplicación pocas veces nos detenemos a leer los términos del servicio, los cuales explican la información legal, políticas y condiciones. En el caso de WhatsApp, una de las políticas es bloquear las cuentas que no respeten las reglas, como el nombrar a los grupos con palabras que se consideren ilegales.

De hecho WhatsApp podría bloquear a todos los usuarios que sean miembros del grupo, no importa que no seas el administrador. La medida aplica para todos los servicios, no importa que utilices la aplicación desde Android o un iPhone. La cuenta puede ser bloqueada de forma temporal o permanente.

Entre las condiciones que pone la app para usar su servicio de mensajería explica que utilizar sus servicios para cosas ilegales, obscenas o que promuevan conductas inadecuadas será castigado con un bloqueo. Por ejemplo, si WhatsApp identifica un grupo que en su nombre lleve la palabra "pedofilia" o "ponografía", lo bloqueará de la misma forma que a sus integrantes.

Este tema a resultado en un problema para muchos que sólo lo hacen como broma, pues al cambiar el nombre del grupo para que sean bloqueados todos los miembros, cabe la posibilidad de que haya alguien que ya no pueda recuperar su cuenta, debido a que en ocasiones la suspensión del servicio es permanente.

@WhatsApp bloquearon el celular de mi hija y sus compañeras de colegio porque los varones hicieron la BROMA de poner un nombre prohibido en los términos de la mensajería. Resultado todas las chicas del curso tienen su número telefónico bloqueado en Whatsapp. COMO RECUPERO? — Andrea uD83DuDC9AuD83CuDFF3??uD83CuDF08 (@AndyMemb) October 9, 2019

Protección a los usuarios

Esta medida de la plataforma y Facebook trata de mejorar el ecosistema dentro de la aplicación de mensajería. Su objetivo es proteger a los usuarios para que no se difundan imágenes o textos de actividades ilegales, como pornografía infantil, venta de drogas, entre otras.

De hecho, la app también cerrará aquellas cuentas que propaguen promociones falsas y que se utilizan con diversos fines como la recopilación de datos, propagación de virus o la manipulación de la opinión pública con "fake news". Al respecto se recomienda no enviar información de forma masiva, pues en ocasiones son rumores que la app detectará y por lo que también se podría bloquear tu cuenta.

Ahora que ya lo sabes, cuida la información que envías o recibes y los nombres de los grupos a los que te agreguen. Además, es recomendable leer las condiciones del servicio, para que estés enterado de cuáles son las reglas a seguir.