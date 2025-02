En la CDMX, todos somos iguales y tenemos derechos: Cravioto

Nos recibió en una oficina icónica, que fue el despacho de los últimos regentes del entonces DF y donde trabajaron el ingeniero Cárdenas, López Obrador, Encinas, Ebrard, Shienbaum y Batres.

Nos comentó el Secretario de Gobierno, César Cravioto, que inclusive la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoce que es la que posee la mejor vista a la bandera monumental, Catedral, Plaza de la Constitución y Palacio Nacional.

En el marco de los primeros 100 días de la nueva administración chilanga, recuerda que gobiernan la ciudad y el país a consecuencia de luchas históricas que buscaban el cambio real (1968, movimientos de los ferrocarrileros, médicos, campesinos, obreros...)

“En 1988 fue el cuestionado fraude de Salinas, recuerda Cravioto, y en 1994 el magnicidio de Colosio; en el 2000, con Fox se dio el cambio de partido, pero no de régimen; en 2006, el otro fraude electoral; en 2012 le compraron la presidencia a Peña, hasta que se da el 2018, donde triunfó nuestro movimiento.”

GR.-Decían que ganaría Taboada, todavía días antes de la elección.

CC.-También decían que iba a ganar Xóchitl (respondió entre risas). Los anti 4Ts tienen mucho hígado, pero tienen poca razón. Tenían el antecedente del 2021, donde habían ganado. Eso es cierto, ganaron 9 de 16 alcaldías. Tuvieron 80 mil votos más que nosotros. Había un sustento. Lo que no valoraron fueron las circunstancias, porque en ese año veníamos saliendo de la pandemia, se cayó el Metro semanas antes de la elección, y todavía no teníamos un partido organizado. No negamos la realidad como ellos, y asumimos la derrota.

Pero hizo cambios sustanciales la Jefa de Gobierno, y Morena se organizó. Tuvimos una gran candidata, Clara Brugada, y ellos pensaron que era un asunto inercial (que era un hecho que ganaban), y pusieron a un candidato ligado con el Cártel Inmobiliario. Además, los traicionó la soberbia de sus nueve alcaldes, que estuvieron friegue y friegue a Claudia Shienbaum.

Se equivocaron totalmente del 21 al 24, y nosotros nos recompusimos y tuvimos una elección tan holgada como 14 puntos de diferencia.

GR.- ¿Cómo está el mapa político hoy?

CC.-Tenemos 11 alcaldías (y ellos cinco); 46 diputados locales respaldan el proyecto de transformación de 66 (ellos tienen 20). Esta ciudad es de izquierda, y ellos pensaron que la CDMX había cambiado de rostro, pero no, es de libertades. Aquí todos somos iguales y tenemos derechos.

+Esta es apenas una síntesis de la larga charla. Puede verla completa en www.alcaldesygobernadores.mx

COLOFÓN:

+En 2030 tendremos 150 mil cámaras conectadas al C5. Todos los días nos reunimos en el Gabinete de Seguridad y recibimos a cada uno de los sectores, que se evalúan cada tres meses.

+De 2018 a enero de 2025 se ha reducido 60 % la incidencia delictiva.

+No criminalizamos el comercio en vía pública; pero tampoco ellos son los dueños de las calles.

POR GUSTAVO RENTERÍA

COLABORADOR

gustavo@gusartelecom.com.mx

X: @GustavoRenteria

PAL