La infidelidad es un tema controversial y doloroso del que, en lo personal, me cuesta trabajo hablar. Sin embargo, a veces invade mi mente. Me he preguntado las razones por las que podría engañar a mi pareja y, a la inversa, por qué mi pareja podría engañarme. Por eso, en la columna de esta semana quiero abordar el dilema: ¿se puede prevenir una infidelidad?

La infidelidad es algo vivo que se va transformando al igual que la humanidad con el paso del tiempo y la incorporación de nuevas creencias e ideologías al respecto, en la época actual hasta las conexión vía redes sociales influye en cómo se vive esta conducta.

Pero vamos un poco al principio, el concepto de infidelidad más popular es el que provine de la religión judeocristina y tiene que ver con tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Se dice que en la Antigua Grecia la infidelidad solo era castigada cuando era cometida por las mujeres, pues en los hombres era algo natural, idea que en la actualidad aún predomina, se piensa que los hombres debido a sus impulsos sexuales tienden a ser más infieles de manera física.

En tiempos recientes han surgido nuevos tipos de infidelidad, como la infidelidad emocional. Esta ocurre cuando una persona establece un vínculo profundo con alguien fuera de su relación, sin que necesariamente haya contacto físico o sexual.

Una posible señal de alerta es cuando, ante una buena o mala noticia, la primera persona en quien piensas compartirlo no es tu pareja.

También está la infidelidad económica, que es aquella en la que uno de los miembros de la pareja oculta gastos, deudas o ingresos al otro, acción que puede llevar a la persona a sentir emociones asociadas a la traición como desilusión, tristeza, además de generar desconfianza y conflictos graves en la relación.

Por último, la infidelidad digital, es aquella forma de conexión mediante una aplicación en la que se intercambie contenido sexual, el famoso pack o mensajes de coqueteo, así como conocer a personas mediante aplicaciones de citas.

La infidelidad en México es la segunda causa de los divorcios y, a nivel América Latina, tenemos las cifras más altas (INEGI). Son más infieles los hombres que las mujeres y según una encuesta aplicada por el sitio de cita hounters.mx, la mayoría de las y los mexicanos casados o viviendo en unión libre serían infieles si tuvieran las certeza de que no serán descubiertos.

De acuerdo con Antoni Bolinches, psicólogo y sexólogo español, la infidelidad sigue siendo la primera causa de ruptura en parejas jóvenes, el tipo de infidelidad que es más difícil de perdonar para los hombres es la sexual y para las mujeres la sentimental, además que las mujeres suelen ser menos perdonadas.

En realidad, la infidelidad es un riesgo latente siempre en una relación y el gran dilema es ¿se puede prevenir? Habrá quien diga que no, que la humanidad por naturaleza tiende a la poligamia, sin embargo considero que hemos desarrollado el intelecto para tener un mejor manejo de nuestros impulsos, dicho esto considero que esto puede ayudar a prevenirla:

1. Hablar de infidelidad con tu pareja: aunque sea incómodo es importante primero saber qué entienden por infidelidad cada uno y conocer su postura respecto al tema.

2. Expresar insatisfacciones: es cierto que no podemos esperar que nuestra pareja cubra todos nuestros vacíos, sin embargo hay aspectos que sí son parte de una relación como compartir momentos de calidad, el compañerismo, la escucha activa, la intimidad, entre otras cosas, pero a veces, por el ritmo de la vida estos aspectos dejan de cubrirse y generan distancia y soledad. En vez de dejar pasar las cosas, es mejor confrontarlas, porque quizá la otra persona ni siquiera sabe lo que está pasando y a su vez tú puedes saber cómo se siente.

3. Trabajar en satisfacer las necesidades: después de una plática, lo siguiente es que haya esfuerzo de ambas partes para mejorar, es aquí donde te das cuenta que construir una buena relación requiere compromiso y empatía, habrá cosas que no te encante hacer o días en los que te faltará la energía incluso para una buena charla, pero es preciso dar el extra.

4. Apertura mental y emocional: los pasos anteriores no funcionan si tú o tu pareja no se atreven a hablar de lo que realmente los incómoda, les hace falta, y sobre todo, si no son tolerantes a recibir una retro negativa.

5. Saber cuáles son tus vacíos: por otra parte, también es verdad que a veces tenemos ciertos traumas o temas no resueltos que nos hacen exigir mucho de nuestras pareja y cuando sentimos que no es suficiente lo que recibimos tendemos a buscarlo en el exterior, pero quizá el problema no está del todo en el otro.

La infidelidad es uno de esos grandes dilemas sin solución, mientras que para unas personas puede ser algo natural para otras podría ser lo peor que les podría suceder, por ello es importante conocer lo que tu pareja piensa sobre el tema. Lo que sí creo es que ahora nos hemos acostumbrado a reemplazar todo aquello que no funciona, lo mismo hacemos con las parejas, sin ni siquiera hacer el intento de solucionarlo.

POR DULCE GALINDO VILLA

INSTAGRAM / @FUNDACION GRUPO ANDRADE

FACEBOOK / @FUNDACIONGRUPOANDRADE

MAAZ