Póngase a trabajar, señor gobernador Víctor Castro Cosío

Baja California Sur representa para nuestro país una entidad con alto potencial en materia de energía, cultura, turismo y economía que posiciona a México como un país que es referencia mundial para visitar, para invertir, para vivir; es un oasis mediterráneo.

De acuerdo con la medición realizada por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Baja California Sur dentro de los resultados generales del Índice de Competitividad Estatal (ICE) de 2023 ocupaba el quinto puesto a nivel nacional.

Hoy Baja California Sur está sumido en la inacción, en la pasividad y en evadir las demandas de la población con un sinnúmero de pretextos que no hacen más que enardecer a la población.

No me cansaré de repetir que el gobierno estatal debe ponerse a trabajar ya. Por ello, me da gusto gobernador Víctor Castro que, al fin, reaccione ante los reclamos de los sudcalifornianos.

De igual manera señor gobernador me da gusto que haya tomado nota de mis señalamientos, entre ellos, la falta de apoyo de su gobierno al campo.

Lo exhorto a que se ponga a trabajar. Usted administra 24 mil millones de pesos al año que provienen de las familias que lo mantienen.

Por ello, es de extrañarse que para este ejercicio fiscal de 2025 apenas haya destinado 6 millones de pesos en apoyos agropecuarios que no alcanza siquiera, al 1% para apoyar a ganaderos y agricultores.

Esta situación genera, por decir lo menos, indignación de los rancheros de Los Dolores, de San Felipe, San Vicente, Cabo San Lucas, Comondú y muchas comunidades que tienen a su ganado en los huesos y, al final, como lo dispone la Constitución son, además, seres sintientes.

Asimismo, la población se pregunta y hago mío el reclamo, ¿dónde está el plan hídrico que prometió? Si no quiere ayudar o, simplemente no puede, no estorbe.

Lo conmino a aligerar la carga del cobro de permisos e impuestos a los afectados por la sequía a la par que sería bueno que disminuya la cuerda impositiva de la burocracia.

Señor gobernador, sus discursos deben ir respaldados con hechos; no le acepto el lloriqueo ante la crítica, póngase a trabajar, es hora de actuar y, si no sabe o no le informan, la crisis del campo tiene dimensiones que ameritan la mayor atención de su gobierno. Para eso se postuló y para eso estamos nosotros, para vigilarlo, advertirle, señalarle o incomodarlo si es necesario.

Por ello, seguiremos a pie de lucha apoyando a la gente, incluso, defendiendo a personas como a la maestra que usted bien ubica y que mandó callar en la sala de gobernadores, pero a mí no me va a callar.

Nuestro estado, catalogado como uno de los más seguros del país, está revirtiendo rápidamente esta tendencia ya que los criminales han triplicado los asesinatos en nuestra entidad y, como nunca, la extorsión está presente en nuestras vidas.

Le exijo que escuche a los productores de nuestro estado y que se haga acompañar de especialistas, de las instituciones académicas para que lo orienten con las mejores soluciones que tienen analizadas e investigadas.

Finalmente, debo de reiterarle que culpar el pasado es la salida del ignorante, del soberbio que no mira hacia adentro.

Señor gobernador Víctor Casto Cosío aquí me tendrá para advertir de las necesidades de los sudcalifornianos. No me callaré, entiendo perfectamente el porque la gente voto por mi: para exigir a los burócratas que trabajen que cumplan sus responsabilidades constitucionales y legales. ¡Trabaje señor gobernador!

POR SUSANA ZATARAIN GARCIA

SENADORA POR EL PAN

PAL