Primeros 100 días, claroscuros en seguridad

Hoy se cumplen los primeros 100 días de la gestión de la actual presidenta de la República y pese a que las cifras en materia de seguridad son preliminares, se alcanzan a percibir avances y retrocesos, todo depende del periodo con el que se comparen los primeros resultados de la nueva estrategia de seguridad.

En cuanto al objetivo de disminuir la incidencia de homicidio doloso planteado al inicio de la presente administración, todo parece indicar que existe un avance, marginal pero al final de cuentas avance y habrá que anotarlo.

Si tomamos en cuenta los datos preliminares sobre homicidio doloso que de lunes a sábado difunde el Gabinete de Seguridad, el estimado de los primeros 100 días de la actual gestión asciende a 7 mil 100 víctimas que comparadas con las 7 mil 452 de los últimos 100 días del sexenio anterior, representa un descenso de 4.7%.

Bajo esta metodología conocida como “análisis espejo”, el objetivo se estaría cumpliendo en términos generales y ello significaría que quien no hizo su tarea fue el anterior presidente de la República con su estrategia de atención de las causas, conocida coloquialmente como “abrazos, no balazos”.

Bajo esta misma categoría de análisis pero con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el descenso fue del 3.7%, resultado de comparar las 7 mil 646 víctimas de homicidio doloso registradas durante los primeros 92 días del anterior sexenio (3 meses) con las 7 mil 360 estimadas del mismo lapso del actual. Cabe subrayar que los datos definitivos de diciembre de 2024 estarán disponibles hasta el próximo 20 de enero.

Sin embargo, al analizar otros delitos de alto impacto, como secuestro, extorsión y robo de vehículo, teniendo como referencia las cifras del SNSP podemos observar que su evolución fue contraria a la del homicidio doloso, es decir se incrementaron.

En el caso del secuestro el “análisis espejo” indica que en solo 61 días de la actual administración (oct. y nov. de 2024) se registraron 211 víctimas mientras que en los últimos 92 del sexenio anterior (al considerar solo 3 meses ya que el SNSP no desagrega las cifras por día) cuando se reportaron 160, lo que equivale a un aumento del 31%. Lo anterior sin contabilizar las cifras de diciembre de 2024 que se encuentran pendientes de publicar.

Mientras que en materia de extorsión se estima que el incremento fue del 4%, resultado de comparar los primeros 92 días de la actual gestión (2 mil 763 víctimas) respecto de los últimos 92 días de la anterior (2 mil 655 víctimas). Comportamiento similar tuvo el robo de vehículo, que de acuerdo con la misma modalidad de análisis se incrementó en 3%.

Dos delitos de alto impacto que se mantuvieron estables conforme a dicha metodología fueron el robo a transportista y lesiones dolosas, ambas con incremento menor al 1%.

Un último delito de este tipo que registró un descenso significativo en la misma categoría de análisis fue el feminicidio con 8.6%.

Pero si la comparación se hace entre los primeros 100 días del ex presidente López Obrador y los primeros 100 de Claudia Sheinbaum, teniendo como fuente de información el Gabinete de Seguridad, estaríamos hablando de que el descenso del homicidio doloso fue de 10.3%. Lo anterior debido a que del 1º de diciembre de 2018 al 10 de marzo de 2019 se contabilizaron 7 mil 920 víctimas, mientras que las estimadas para el mismo lapso de la actual administración ascendieron 7 mil 100.

Lo anterior indica preliminarmente que la estrategia de atención a las causas reforzada con trabajos de inteligencia e investigación, así como la coordinación con los tres niveles de gobierno, resultó ser más efectiva que la anterior.

Si esta misma metodología de análisis se aplica para comparar los mismos periodos (90 días) de arranque de las administraciones anterior y actual con datos del SNSP, la cantidad de homicidios registrados en la actual gestión es menor en 14%, poniendo en entredicho la estrategia de “abrazos, no balazos”, lo cual no es políticamente correcto pero tarde o temprano tendrá que evidenciarse quien es mejor.

Bajo este mismo criterio de comparación, el secuestro disminuyó 47%, el robo de vehículo 44.8%, el robo a transportista 42% y el feminicidio 21.2%.

Los únicos delitos de alto impacto que aumentaron fueron la extorsión con un 34% y las lesiones dolosas con un 9%, comportamiento similar al de “análisis espejo”.

En síntesis, los datos duros de los primeros 100 días, aun siendo preliminares, ofrecen dos escenarios, el primero (resultado del “análisis espejo”) sería aceptar que las cosas no van del todo bien, ya que hay delitos que no han disminuido y aun no se pueden echar las campanas al vuelo, mientras que el segundo (resultado de la comparación entre periodos iguales) permitiría vanagloriarse como la mejor gestión, solo que en éste caso tendrían que pasar por encima de lo realizado por el ex presidente López Obrador, quien se encuentra en una de las etapas más difíciles de su vida política, por aquello de que lo más difícil de ser presidente es ser ex presidente.

