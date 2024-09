El berenjenal de los deportes acuáticos

El conflicto que ha aquejado a los deportes acuáticos de México desde 2022 podría, por fin, destrabarse con la llegada de Rommel Pacheco a la Conade. Tan simple como que el nuevo dirigente del deporte desconozca a Kiril Todorov —como lo hizo la Federación Internacional de Natación—, y que instruya a los institutos del deporte de los estados para que no colaboren con él ni respondan a ninguna de sus convocatorias a eventos.

Tan simple como que mande un mensaje a la comunidad acuática mexicana para que hagan lo mismo, y esta persona deje de seguir cobrando por concepto de inscripciones a eventos y competencias. Lo que corresponde hacer también es que reconozca al Comité de Estabilización que creó la World Aquatics para que, lo antes posible, éste puede convocar a elecciones y nazca un nuevo Consejo Directivo que tome en sus manos las riendas de las disciplinas acuáticas y ponga orden de una vez; no obstante, si Todorov se empecina en no entregar administrativamente la Federación Mexicana de Natación (FMN), no habrá más remedio que crear un nuevo organismo.

Es bien sabido que desde antes de que Todorov intentara reelegirse por tercera ocasión al frente de la FMN, uno de los aspirantes a ser presidente era el exclavadista Fernando Platas, quien tiene una excelente relación con la presidenta del COM, María José Alcalá, quien ante la renuncia de distintos presidentes se ha visto obligada a encabezar el mencionado Comité de Estabilización, lo cual generó un conflicto más grande con la directora saliente de la Conade, Ana Guevara.

De hecho, el meollo del asunto por el cual ambas dirigentes estuvieron enemistadas fue, justamente, porque Guevara defendió a capa y espada a Todorov y trató, a toda costa, de que los deportistas convencieran a Alcalá de que la World Aquatics lo mantuviera como presidente.

Como esto no fue así, entonces les cerró la llave del dinero para viajes y competencias, y les retiró las becas que por ley les corresponde. Al final de cuentas, mediante la vía del amparo, algunos de los cuales siguen a la espera de una resolución, los deportistas están recuperando su dinero, muestra clara de la necedad de Guevara de castigarlos quitándoles su dinero en venganza por no respaldar a Todorov y apoyar a María José Alcalá. Este berenjenal no es ajeno a Rommel Pacheco. La lógica diría que en cuanto asuma el cargo debe resolver este peliagudo asunto. No tiene mucho qué pensar.

El propio Todorov está en medio de un proceso judicial, pues fue vinculado por el probable delito de peculado. Un proceso en el que, por cierto, la Conade ha fungido como su defensora. La salida de Guevara del puesto implica también que Todorov perderá su manto protector, y quedará a merced de lo que determine un juez ya sin ese cobijo.

POR BEATRIZ PEREYRA

COLABORADORA

@BEATRIZPEREYRA

MAAZ