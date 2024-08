COMUNICACIÓN CON GOBERNADORES

Comenzaron las reuniones para armar el Plan de Gobierno 2024-2030. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, inició una serie de encuentros con gobernadores. Ayer tocó turno a los del noroeste. En un hotel de la CDMX se dejaron ver Víctor Castro, de Baja California Sur; Rubén Rocha, de Sinaloa; Miguel Ángel Navarro, de Nayarit, y Maru Campos, de Chihuahua. Juntos revisaron proyectos prioritarios en materia de agua, infraestructura, movilidad y carreteras.

PLAN DE AUSTERIDAD

En un cónclave de organismos garantes de la transparencia en los estados, organizado por los comisionados Adrián Alcalá y Julieta del Río, el INAI mostró el plan que le presentarán a Claudia Sheinbaum y a los futuros legisladores, para demostrar que con menos recursos tiene viabilidad y no se pierde la cultura de la transparencia.

TURISMO AL ALZA

El que anda de manteles largos es el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, pues durante el periodo de enero a junio de este año se registró la llegada de 11 millones 998 mil turistas internacionales vía aérea a México. Y viene lo mejor, ya que esto representa un incremento de 4.9 por ciento comparado con el mismo lapso de 2023.

SIGUEN LOS DESCUENTOS

Y para seguir aprovechando el periodo vacacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que dirige Jorge Nuño Lara, mantendrá los descuentos en el servicio ferroviario y de autotransporte. Las reducciones son de 50 y 25 por ciento para escolares y maestros. Estarán vigentes hasta el 26 de agosto de 2024.

CORRAL, SIN PRESIONES

Quien ya puede estar tranquilo es el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, pues para la actual mandataria chihuahuense, Maru Campos, no está en agendas pendientes por atender. “Yo creo que no es el tema, Corral no está en nuestras agendas”, dijo, en el marco de la reunión con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.

EMPIEZAN LOS AJUSTES FINALES

Importante misión tendrá Argel Gómez Concheiro, designado como el encargado de despacho de la Secretaría de Cultura (CDMX), en sustitución de Claudia Curiel, quien va al gabinete federal de la próxima administración federal. Su primera misión será la inauguración de un recinto remodelado a estrenarse en unos días.

CUEVAS CON PANISTAS

Muy paseadora anda la ex alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Se le vio por Europa no sólo para tomarse un tiempo libre, sino para encontrarse con el ex presidente Felipe Calderón, y su esposa, Margarita Zavala. Su deseo es lograr un México seguro, productivo y feliz, por lo que se reunió con ellos para una nueva ruta política.

