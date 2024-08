¿Qué es Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género?

Decía Michelle Bachelet que cuando una sola mujer entra en política, cambia la mujer, pero que cuando varias mujeres entran cambia la política. En México, cuando empezamos a tener cada vez más mujeres en política, ellas se dieron cuenta de que el piso no era parejo.

Esto ha hecho que cada vez tengamos una visión más clara de cómo vivimos en espacios masculinizados, que han normalizado la discriminación contra las mujeres y de género.

Es necesario combatirla de forma institucional para erradicarla. Así que se han instalado una serie de instrumentos y mecanismos para hacerlo. Desde capacitaciones, hasta la nueva reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ya incorpora la violencia política como una modalidad de violencia contra las mujeres en el capítulo IV Bis de la citada ley.

Ahora, conforme más mujeres estamos en política surgen más dudas y controversias sobre a qué nos referimos con esta modalidad. Como estudiante de políticas públicas y género una de las metáforas más comunes que teníamos para explicar la violencia contra las mujeres y de género era hablar de “icebergs” y “gafas violetas”.

Esto para decir que la violencia contra las mujeres y de género es tan normalizada, que la puedes estar viviendo, y aun así no tener el lenguaje para saber que está pasando.

Utilizare un caso concreto, porque es uno que he vivido: a mí se me ha hecho violencia política contra las mujeres en razón de género por mi apellido. He oído muchas replicas diciendo que eso no puede ser violencia política. Simplemente es mi apellido, el que marca mi acta de nacimiento ¿no? Incluso agregan la mofa: ¿acaso me da pena mi apellido y por eso digo que usarlo es violencia política?

Quienes agreden siempre quieren normalizar sus agresiones. El problema no es que digan “Caty Monreal”. El problema es que se diga “El Monrealato” o “Los Monreal”. ¿Por qué? Porque la candidata era “Caty Monreal”, no el plural masculino que claro que invisibiliza, “Los Monreal”. Y para agregar a la estrategia de violencia, dicen “A Caty Monreal la controlan”, “Ricardo Monreal impuso a Caty Monreal”.

Este tipo de violencia política contra las mujeres en razón de género, de implicar una relación de dominación entre una hija y su padre, lo que hace es jugar con un estereotipo perverso: que las mujeres no tenemos autonomía propia y siempre haremos lo que los hombres nos digan.

De hecho, es un argumento tan rancio y estereotipado, que se usó por mucho tiempo para negarle el voto a las mujeres. En la narrativa de esa época se justifica negar los derechos políticos electorales diciendo “ellas no pueden decidir por sí propias. Van a terminar votando como les digan sus esposos o padres”.

Estas líneas discursivas, por lo tanto, usan un estereotipo de género para nulificarme. Ser mujer, tener familiares que se dedican a la política, no es ningún crimen. Ejemplos de mujeres que así lo han hecho sobran. Pero hay un doble estándar, porque existen aún más ejemplos de hombres que tienen familiares en política y han hecho carreras muy exitosas sin tener que enfrentarse a las denostaciones que yo he tenido que enfrentarme.

Todas esto es un ejemplo de cómo se normaliza la violencia política contra las mujeres en razón de género, y cómo en pleno 2024, aun habiendo roto el máximo techo de cristal, tenemos que seguir examinando cómo vivimos las mujeres la violencia.

POR CATY MONREAL PÉREZ

ACTIVISTA

EEZ