¿La pausa que refresca?

Después de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, donde mostró su preocupación por la reforma al Poder Judicial y el riesgo para la democracia que representa y la respuesta de AMLO de pausar la relación con el señor Salazar, Washington no tuvo otro remedio que apoyar a su diplomático y de paso reiteró el descontento de nuestro principal socio comercial ante la pretendida reforma.

El presidente de nuestro país por su parte reiteró que la “pausa” (cualquier cosa que esto sea) solo es para la representación estadounidense (y la de Canadá, también) en México, pero que las relaciones diplomáticas entre ambos países continúan. Vaya ¡qué buena noticia! Nada más nos faltaba que en un desplante incalificable el Poder Ejecutivo decidiera romper relaciones con nuestros socios del T-MEC.

Pero me temo que el gobierno de nuestro país está jugando con fuego y el conflicto ha ido subiendo de tono y escalando. En pocas palabras lo que creo que nos anuncia EUA es que si no hay certidumbre para sus inversiones y no se respetan las reglas del juego comercial en el que hasta hoy participamos, las consecuencias pueden ser muy serias para la economía de nuestro país. Los expertos nos dicen que México no se ha diversificado lo suficiente en sus intercambios comerciales y que dependemos mayoritariamente de nuestro vecino norteño, que por cierto es la primera potencia del mundo mundial, como se dice ahora.

Como vemos, una terrible suma de factores agravan aún más la situación que estamos viviendo: una presencia fuerte y ominosa del crimen organizado que controla municipios y pueblos de nuestra república, una creciente inseguridad a consecuencia de ello, un crecimiento económico que se ha deteriorado significativamente y una subrepresentación del 46% de la votación que se dio en los procesos electorales federales del pasado 2 de junio de este 2024. La oposición esta borrada, arrasada, aplastada y con pocas probabilidades de ponerse otra vez de pie, al menos en el corto plazo.

Se entiende también que EUA considera que la debilidad del Poder Judicial le abre una puerta muy ancha al narco y que la reforma propuesta por MORENA no aborda los temas de corrupción que deberían de ser prioritarios para la salud jurídica, política y social de nuestra nación. Todo lo contrario, diría yo.

La pretendida desaparición de los órganos autónomos es igualmente vista con preocupación por afectar el equilibrio de poderes y poner en entredicho la competencia económica y a los propios ciudadanos que estaremos desprotegidos ante los posibles abusos de poder. Adicionalmente, el eliminar a estas instituciones autónomas afectará también el cumplimiento del T-MEC y otros convenios comerciales. Pensemos en lo grave que será la desaparición del IFT o la COFECE, instituciones necesarias para la resolución de controversias.

Definitivamente esta “pausa” no refresca, más bien tensa y oscurece el futuro de México.

POR TERE VALE

COLABORADORA

@TEREVALEMX

PAL