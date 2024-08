Economía: el arma secreta del presidente

Cuando los demás apenas van, el Ex Quinto Presidente Más Popular del Mundo (EQPMPDM) ya viene de regreso. Esto es así en cualquier ámbito, pero en este caso me refiero a sus celebrados talentos como economista. El que nos lo recordó, aunque no explícitamente, fue el compañero Pablo Hernández. ¿Que la inversión se escapaba, que los mercados iban a reaccionar turbulentamente? ¿Que el PIB va a estar medio pinchón ooootra vez y el promedio del sexenio va a estar muy por debajo de los que dejaron los neoliberales? ¿Que, en fin, nuestra economía se iba a pique por lo de las reformas constitucionales y vamos a terminar en el subdesarrollo más profundo, tipo Venezuela o Cuba, países hermanos? No hay problema. El presidente, sin inmutarse, sin ceder a las presiones imperialistas, sacó su arma secreta. Como apuntó mi Pablo en X, con gráficas incluidas, todo fue nombrar al compañero Noroña –el objeto explícito de sus piropos– jefazo en el Senado y ver cómo el peso, tan percudido en las últimas semanas, se apreciaba hasta pegarle a los 19.49 por dólar. No, no volveremos a los 20. De hecho, dos comparecencias del tribuno, y seguro que regresa a los 17.

Esta no la vieron venir los economistas moralmente derrotados, los sepulcros blanqueados del análisis en medios, los agoreros del desastre, tipo Macario Schettino. Lo que nuestro presidente sabe –y lo digo porque, con todo respeto para nuestra extraordinaria presidenta electa, detrás de esta jugada maestra solo puede estar la mente prodigiosa del EQPMPDM– es que a los mercados lo que los tranquiliza, ahora nos enteramos, es un espíritu bolivariano sólido, de fotos con Maduro y toda la cosa, pero matizado con vuelos en clase bisnes y camionetas de alta gama; un compromiso revolucionario firme, que se exprese sin cubrebocas y a voz en cuello; y un guerrero parlamentario que no tenga problema en insultar a la bancada rival, empezando por las mujeres (trato igualitario, le diría con agudeza a esta actitud nuestro tigre chavista). Claro: hay más armas secretas, más ases bajo la manga. Súmenle a este nombramiento, para no ir más lejos, a los trasvases perredistas a nuestro movimiento, conocido por su carácter inclusivo y su capacidad para otorgar el perdón a quienes se arrepienten con el corazón en la mano, siempre que cumplan con los estándares del humanismo mexicano. Ah, qué gran momento para estar vivo.

Así que escuchen a su doctor Patán: no hay por qué preocuparse. Todo está calculado. El dinero va a caer a cascadas. A México lo espera una prosperidad nunca vista, pero con justicia social. Estaremos, para que nos entendamos, ante un cuerno de la abundancia. Inviertan aquí. No cedan a los cantos de sirena del extranjero. La patria sabrá recompensarlos. Como al compañero Noroña: por fin le hizo justicia la revolución.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

PAL