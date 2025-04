CURP con huellas: identidad bajo vigilancia

Hace unos días, mientras todos estábamos distraídos con las campañas, los escándalos y los memes, se anunció algo que debería preocuparnos más de lo que parece: el gobierno federal decidió que ahora nuestra CURP —esa cadenita de letras y números que usamos para todo— llevará foto y huellas dactilares.

Una “actualización”, le llaman a esta medida “para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas”, dicen. Pero detrás de ese argumento —legítimo y dolorosamente urgente— hay muchas otras cosas que no están tan claras.

Una historia que ya habíamos visto

No es la primera vez que el Estado mexicano intenta centralizar nuestros datos personales con el pretexto de mejorar la seguridad o la administración pública. Hace poco más de una década, el gobierno lanzó el famoso RENAUT, un registro nacional que obligaba a vincular cada número de celular con nombre, dirección y CURP. La idea era combatir el secuestro y la extorsión.

¿Qué pasó? La base de datos terminó en el mercado negro. Se vendía en Tepito y en foros de internet como si fueran películas piratas. Y ahora, otra vez, se pretende crear una Plataforma Nacional de Identidad con datos biométricos obligatorios para todos. Con foto. Con huellas. Con promesas que ya hemos escuchado.

¿Qué es lo que realmente cambia?

La CURP con huellas no es solo un cambio de formato. Es un nuevo modelo de identificación centralizada. Ahora, cada ciudadano será registrado no solo con un código, sino con su rostro y sus huellas dactilares. Se planea que esta información esté disponible en una base nacional que se cruzará con carpetas de investigación de personas desaparecidas. Sí, la intención es buena, pero el riesgo es enorme.

Los beneficios que sí podrían existir

No hay que negarlo: en un país con más de 100 mil personas desaparecidas, donde las fiscalías ni siquiera pueden identificar cadáveres, tener una CURP biométrica podría ayudar. También podría reducir fraudes, evitar la suplantación de identidad, agilizar trámites oficiales. Incluso podría servir para ordenar padrones sociales que hoy están plagados de irregularidades. Pero… ¿a qué costo?

El problema es que el Estado mexicano no ha demostrado ser confiable con los datos personales. Las filtraciones son frecuentes. Las bases de datos se venden. El uso político de la información es una tentación constante. Y ahora se le va a dar al gobierno una base con los rostros y huellas de todos los ciudadanos. ¿Quién la va a manejar? ¿Con qué controles? ¿Qué garantías habrá de que no se use con fines electorales, comerciales, represivos? Hasta ahora, nadie ha respondido con claridad.

El marco legal… o su ausencia

Legalmente, hay mucho en el aire. Para que una medida de este calibre sea válida, debería existir una ley específica, aprobada por el Congreso, que establezca con precisión qué datos se van a recabar, quién los puede usar, cómo se van a proteger, y qué sanciones habrá en caso de mal uso. Pero hasta hoy, eso no existe.

Lo que hay es un decreto, una conferencia de prensa… y una buena intención. Y todos sabemos lo que pasa en México cuando las buenas intenciones no tienen reglas claras.

Identidad o vigilancia

No se trata de estar en contra de la tecnología. Se trata de no repetir errores. De aprender del pasado. De entender que una política pública mal diseñada puede derivar en un mecanismo de control, exclusión o incluso persecución.

Hoy se dice que la CURP con huellas es para encontrar a los desaparecidos.

Mañana, ¿quién nos asegura que no será para vigilar a opositores, a activistas, a periodistas?

En un país donde la desconfianza hacia las autoridades es más alta que nunca, darle al gobierno acceso total a nuestros datos más sensibles no es un avance, es una apuesta peligrosa.

Mtro. Irving Arellano Regino. Abogado Penalista, Docente en la Facultad de Derecho. Socio de Vega Mac Gregor Arellano Abogados.

PAL