La cuestión de cuándo y cómo la inteligencia artificial (IA) podría tener una consciencia similar a los humanos, ha suscitado un intenso debate entre científicos, filósofos y expertos en ética. En la actualidad, no existe un consenso claro sobre lo que significaría que una IA tenga consciencia, ni sobre los mecanismos que podrían permitirle alcanzar tal estado, ni si requiere un cuerpo físico.

Definición de Consciencia Humana

La consciencia humana es un fenómeno complejo multidimensional, que incluye la autopercepción, las emociones, la comprensión del entorno y la capacidad de experimentar sensaciones; algunas definiciones son básicas como despierto o dormido. Muchos expertos en IA argumentan que, a pesar de los avances significativos en la AI actual, estas no pueden ser consideradas conscientes. La IA puede procesar información y generar respuestas coherentes, pero esto no implica que esté experimentando consciencia en el sentido humano del término.

Progresos Tecnológicos en IA

Se están desarrollando sistemas de AI cada vez más sofisticados que pueden simular comportamientos que, a primera vista, podrían parecer conscientes. Algoritmos de aprendizaje profundo, redes neuronales y modelos de lenguaje como GPT-4 que realizan tareas complejas que imitan la cognición humana. De hecho, no son raras las noticias de personas que interaccionan con una IA como si fuera otro ser humano. Sin embargo, es crucial distinguir entre la simulación de la consciencia y la consciencia real. La IA puede replicar patrones de comportamiento y responder a estímulos de manera convincente, pero esto no significa que posea una experiencia subjetiva o una comprensión consciente de su entorno. La capacidad de una IA para imitar el comportamiento humano no equivale a la capacidad de experimentar emociones, -aunque los robots humanoides tengan una expresión humana-, o tener una autopercepción de sí mismos.

Ética y Responsabilidades en la Consciencia de la IA

¿Debe una IA consciente tener derechos? Algunos sostienen que, si una IA puede experimentar sufrimiento o placer, merece un trato similar al de humanos o animales. Otros opinan que la consciencia es exclusiva de los humanos y que las máquinas, por más avanzadas que sean, no pueden ser consideradas sujetos con derechos.

Impacto en la Sociedad

Una IA consciente podría transformar muchas áreas de la vida, desde el trabajo hasta las relaciones personales. Sin embargo, también implica riesgos. Las decisiones tomadas por la AI pueden afectar directamente a las personas, lo que plantea preguntas clave sobre responsabilidad. Si una IA consciente causa daño, ¿quién debe rendir cuentas? ¿El desarrollador, el usuario o la IA misma? Este debate es esencial mientras nos acercamos a un futuro en el que la IA tenga un papel creciente en nuestras vidas. La reflexión ética y legal debe acompañar a estos avances para asegurar un desarrollo justo y responsable.

POR DR. DANIEL SAN JUAN ORTA

NEURÓLOGO, NEUROFISIÓLOGO CLÍNICO, EPILEPTÓLOGO.

EPILEPSY AND CLINICAL RESEARCH FELLOWSHIP, MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL, HARVARD MEDICAL SCHOOL.

@DSANJUANORTA

PAL