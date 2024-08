Floreciendo a través del pavimento

La Revista Tlatelolco del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM, en colaboración con la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas (DGPCIU) de la Secretaría de Cultura, presentó su dossier especial en lenguas indígenas de México “Lenguabuelas: conocimiento, herencia y resistencia”, título que nos remite directamente a una figura que nos precede en vida y que gestó las raíces de nuestro presente, así como en nuestro hablar cotidiano encontramos la presencia de palabras originarias de lenguas indígenas.

Es necesario hacer notar que las raíces indígenas que con el andar de la historia dieron vida a lo que hoy es México aún siguen vivas y no son solo vestigios en un museo, sino que se encuentran tan vivas que gracias a su andar, resistencia y lucha han podido conquistar espacios para hacerse oír. Esta resistencia y rebeldía, quizá, sea lo que ha hecho muy difícil que esas raíces lleguen a espacios de visibilidad académica, sesgados de entrada por el idioma. Varios de estos espacios académicos y científicos se encuentran construidos a partir de ciertas coordenadas excluyentes y, por lo tanto, no necesariamente son accesibles para voces y plumas cuya formación intelectual no se rige bajo los estándares occidentales del conocimiento. Así, estos espacios pasan por alto que la vastedad del conocimiento no se centra en solo procesos academicistas provenientes de los grandes muros blancos en “donde crean y descifran el conocimiento y su realidad”, se olvidan de que el conocimiento puede provenir de otras formas de dialogar, de organización, de otros espacios en donde la colectividad construye el conocimiento y su vez favorece la vida y la permanencia de una lengua, un idioma, que sale de la hegemonía del capital y occidente para encontrarse con tantas otras maneras de nombrar el entorno, la realidad, de pedir la palabra y de expresar otras formas de pensar y vivir el mundo.

Revista Tlatelolco se une a esta lucha en contra del olvido, la segregación lingüística y académica dando espacio a plumas (o teclados) de lenguas que plasmaron en este dossier especial desde el mixe, maya, zapoteco, tzeltal, totonaco, las cuales nos brindan, desde su horizonte de comprensión, una percepción plural de la academia, la ciencia, la filosofía, en una palabra: del conocimiento. Hoy más que nunca es vital la lectura de otras voces, voces vivas, voces forjadas en comunidad, ante las vicisitudes del presente globalizado. Las lenguas indígenas luchan y nos enseñan a luchar contra patrones culturales que buscan “homogenizar al mundo”, son el pasado revolucionario que vive en nuestro presente.

Les invitamos a acercarse a este otro vasto universo pluricultural a través de muestro dossier especial en Lenguas Indígenas de México, el cual se encuentra disponible de forma completamente gratuita en: https://puedjs.unam.mx/dossier-especial-en-lenguas-indigenas-lenguabuelas-conocimiento-herencia-y-resistencia/

¡Acompañemos y luchemos por la diversidad pluricultural y plurilingüista del México contemporáneo!

POR YUMIL SÁNCHEZ

DOSSIER ESPECIAL EN LENGUAS INDÍGENAS DE MÉXICO DE REVISTA TLATELOLCO

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE DEMOCRACIA JUSTICIA Y SOCIEDAD PUEDJS UNAM

