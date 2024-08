Van a descarrilar a Víctor Flores

Este domingo, Víctor Flores, el eterno líder del Sindicato de Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), quiere reelegirse aun con una orden de aprehensión encima promovida por la FGR.

A su modus operandi, para sostener una vida de príncipe, aun cuando regentea un sector de trabajadores de una industria que hasta hace unos meses, estaba en decadencia, le llegó la hora y la Fiscalía desempolvó del archivo un cúmulo de denuncias de años en su contra por explotación laboral.

Se hicieron efectivas las pesquisas hasta ahora porque no está en los planes de la 4T sostener su cacicazgo de 25 años frente a una industria que se está reactivando en el final del sexenio de López Obrador, pero sobre la que Claudia Sheinbaum tiene muchos más planes de desarrollo.

Por eso quieren cortarle la cabeza de una vez por todas a ese líder charro, que en pleno 2024 vive en las mismas condiciones que los líderes charros del siglo XX: rodeado siempre de jovencitas que los siguen aún detrás de las puertas más íntimas de las estancias, seguido de guardaespaldas con autos de lujo.

No es que en la 4T no sepan hacer negociaciones con perfiles como el de Flores, lo hicieron con el finado Carlos Romero Deschamps, del Sindicato de Petroleros, otro integrante de la Mafia de líderes Sindicales como llama Francisco Cruz en su libro con ese nombre: simplemente el líder ferrocarrilero no supo hacerlo.

El Sindicato se hizo de los contratos colectivos de trabajo con las líneas del Tren Maya y del Tren Interoceánico y no gustaron las maneras en el gobierno de López Obrador. En la actualidad, el gremio está integrado por 23 mil empleados afiliados y con los nuevos contratos estaría sumando a más de mil 200 trabajadores.

La 4T ya encontrará otro sustituto que no sea tampoco una blanca paloma porque en este país todavía en este gobierno significa no tener escrúpulos y hacer el trabajo sucio para el gobierno a partir de las masas de obreros y trabajadores. Por lo pronto, Flores no lo es y de convencer al régimen tendrán que ceder a las exigencias del próximo gobierno.

Así pues, las investigaciones están abiertas como guillotina afilada. La FGR asegura que Víctor Flores recibe 1.4 millones de pesos al mes por concepto al mes de cuotas de jubilados quienes aseguran que ya no tienen ninguna relación con el sindicato.

Este gobierno sabía de su modus operandi. A inicios de sexenio el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, liquidador de Ferrocarriles Nacionales desde 2010, tenía información de que más de 27 mil jubilados se les descontaba cuota sindical ilegalmente, pero fue complaciente de la explotación laboral.

Hasta ahora se recurre a la justicia por así convenir a los nuevos intereses de cara al desarrollo de las nuevas rutas ferrocarrileras.

•••

UPPERCUT: Otro que está en la mira de la FGR es Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por el caso Mayo Zambada. Pero más allá de eso y de lo que diga AMLO públicamente al salir a defenderlo, la verdad es que no se le hubiese dado la razón al Mayo sobre lo que pasó el día de su secuestro sino es porque el gobierno federal le está mandando un mensaje a Rocha. Dicen en la FGR que no tarda en caer del primer cargo.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ