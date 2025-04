Captan a presunto montachoques violento a bordo de Tsuru sin placas, en oriente de CDMX

Una usuaria de redes sociales exhibió a un violento montachoques del cual fue víctima, cuando viajaba como copiloto a bordo de un automóvil conducido por su hermano, en las inmediaciones del Palacio de los Deportes, al oriente de la Ciudad de México.

En el video se observa el momento en que el conductor de un vehículo Tsuru color blanco sin placas, únicamente con un portaplacas de color negro con rojo, choca de manera intencional en contra del automóvil desde el que se graba todo, a través de una cámara de tablero.

El conductor del Tsuru, quien aparentemente viajaba solo, se orilla unos metros más adelante de donde ocurrió el impacto, al igual que las víctimas. Posteriormente, desciende del vehículo y, aunque el impacto había ocurrido en el lado izquierdo del mismo, finge encontrar un golpe tras revisar el lado derecho.

En ese momento se acerca agresivo a reclamar a los ocupantes del automóvil de las víctimas, un vehículo de color negro que podría tratarse de un Chevrolet Aveo o un modelo similar, quienes le informan que tienen una cámara en la que quedó grabada su responsabilidad; tras ello, el sujeto elevó su agresividad.

El agresor provocó un segundo choque y amenazó con un tercero

El du00eda de ayer u00e9ste Tsuru sin placas no conforme con chocarnos comenzu00f3 a querer agredir a mi hermano alegando que fue el... Posted by Abi Vargas on Tuesday, April 8, 2025

Según el testimonio de los afectados y los videos exhibidos en redes sociales, el agresor no solo provocó un primer impacto, sino que chocó una segunda vez, al echarse en reversa con el claro objetivo de provocar otra colisión, y amenazó con un tercer choque mientras las víctimas llamaban al 911 para solicitar ayuda.

El conductor del Tsuru, tras no lograr obtener dinero de los ocupantes del vehículo, quienes nunca descendieron del auto, comenzó a patear la carrocería, provocándole múltiples abolladuras.

“No queríamos bajarnos porque ya había intentado agredir a mi hermano”, relató la víctima, quien grabó el incidente como evidencia.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día, pero según los denunciantes la patrulla solicitada nunca llegó, a pesar de que los afectados esperaron por más de una hora.

Tras la huida del agresor, las víctimas intentaron obtener ayuda de patrullas que circulaban por la zona, pero los oficiales argumentaron que no podían intervenir porque llevaban un carro al corralón y porque el responsable ya no estaba presente. Sin embargo, los afectados aseguran que a una cuadra del lugar encontraron al conductor del Tsuru estrechando la mano del conductor del automóvil que las autoridades decían trasladar al corralón.

Encontraron el automóvil estacionado en la calle Cafetal

El automóvil estaba estacionado al exterior de un domicilio en la colonia Granjas México. Foto: Abi Vargas en Facebook

Más tarde, las víctimas localizaron el Tsuru blanco estacionado en la calle Cafetal, colonia Granjas México, en la misma alcaldía Iztacalco. Al acercarse a otra patrulla para reportarlo, los oficiales nuevamente se negaron a actuar, argumentando que el conductor no estaba presente.

“Nos recomendaron tomar fotos del número de serie del carro, pero ‘cuando él se fuera’, a pesar de que les mostramos todas las evidencias”, denunciaron los afectados.

En una de las fotografías que las víctimas consiguieron tomar del Tsuru de color blanco se observa el número de serie NIEB3152DK305762, aunque se desconoce si efectivamente corresponde a ese auto o si está alterado.

Hasta el momento las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente, y las víctimas de este incidente piden que se investigue tanto la actuación del conductor como la respuesta de los oficiales de policía que no intervinieron.