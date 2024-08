La Refundación (Parte II)

Veamos, como cuando existe un liderazgo construido durante años, en 24 horas se puede construir una candidatura competitiva como la de Kamala Harris y cambiar el rumbo de la historia.

Recordemos que tras el anuncio de Joe Biden a mediados del mes de julio para retirarse de la pelea por la reelección, el partido Demócrata se enfrentó a una situación difícil, ya que a pesar del respaldo otorgado a su vicepresidenta, no estaba claro si otros demócratas confirmarían el apoyo que Biden había otorgado a Kamala.

A principios de agosto de 2024, una vez cumplido el plazo para que los delegados emitieran su voto digital, y en virtud de haber sido la única candidata en reunir suficientes firmas de delegados para figurar en la papeleta, gana la candidatura con el 99% de los votos.

Es así, como el pasado jueves Kamala Harris acepta oficialmente ser la candidata por el Partido Demócrata, y probablemente en menos de 80 días se convierta en la primera mujer Presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica.

Sin embargo, la ola de entusiasmo por su candidatura reflejada en las encuestas, la recaudación de fondos y las multitudes que han salido a apoyarla, tendrá que afrontar el desafío de derrotar al controvertido expresidente Donald Trump.

Formada en el seno de una familia comprometida con los derechos civiles, Kamala Harris a lo largo de su vida se ha distinguido por ser una mujer honorable, congruente, con experiencia política y consistente a lo largo de su carrera política.

Una de las razones por las que decidió ser abogada siendo estudiante de secundaria, fue enterarse de que su mejor amiga estaba siendo abusada sexualmente por su padrastro.

Posteriormente, ya electa Fiscal por el Distrito de San Francisco se enfrentó al reto de digitalizar e innovar tecnológicamente la Fiscalía, revisar los delitos que estaban vulnerando la seguridad de los ciudadanos, particularmente los abusos sexuales a menores, para lo cual solicitó el apoyo de la sociedad, modificó la penas y la clasificación de los delitos que lastimaban a los habitantes del distrito.

De esta manera, por una parte disminuyó significativamente los índices de reincidencia delictiva, y por otra parte, el incremento de las condenas por delitos graves. Convencida de que todos los ciudadanos tienen derecho a tener seguridad, dignidad y justicia.

A pesar de ser una mujer fuerte, su gran capacidad y sensibilidad para comunicarse con la sociedad e identificar sus causas, muy pronto la convirtieron en un referente para el resto de los Fiscales de Distrito, lo que la condujo a aspirar a la Fiscalía General de California donde asumió, entre otras causas, la defensa de los propietarios inmobiliarios gestionando con el gobierno de Barack Obama 20 mmdd, en juicios hipotecarios para reestructurar las deudas y evitar que miles de ciudadanos perdieran su patrimonio, como efecto de la crisis.

Esto le ayudo a construir una fuerte base social y política que le permitió postularse al Senado por el Estado de California y ser electa en 2016.

¿Qué se necesitó para que esto sucediera, y en menos de 24 horas se diera un giro de 180 grados a la contienda en los Estados Unidos?

Primero, que a diferencia de México donde los partidos políticos no saben a quien representan y ante esa ignorancia, todavía andan con un discurso ideológico del siglo pasado. En el partido Demócrata de los Estados Unidos si lo saben, y tienen claridad acerca de que sus votos están en los sectores de la innovación, donde se encuentran quienes esperan condiciones de desarrollo hacia el futuro, en espera de que la economía de oportunidad se detone para competir y tener éxito.

Segundo, que el partido Demócrata esta vigente, y esto se debe a que se trata de un partido de corrientes diversas, no de dueños (como sucede ahora con todos los partidos en México), preocupados de que Joe Biden, por cuestiones de edad, no pudiera representarlos adecuadamente para enfrentar los retos hacia el futuro frente a los modelos retrógrados de Donald Trump.

La contienda electoral en los Estados Unidos nos deja ver un proceso claro de lo que significó para el partido Demócrata, contar con un liderazgo legitimado por el asenso de una sólida carrera política que ante la necesidad de una conducción competitiva, todos los actores políticos se alinearon alrededor de Kamala Harris para postularla el jueves pasado como su candidata a la presidencia inyectando a los demócratas confianza y entusiasmo.

Por ello, para la refundación del priismo vale la pena analizar lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Porque lo primero que tienen que definir los priistas es a quien representan, donde están los votos y cuales son las causas que corresponden a la responsabilidad representativa de un partido político.

Ya que de ninguna manera son las mismas causas de Morena. Porque desde luego que no se trata de un asunto de más subsidios. Las causas que deben identificar, son las de aquéllos segmentos precisamente no considerados por Morena, quien solo sabe atender segmentos corporativos y a un liderazgo electorero del siglo XX. Lo cual representa una visión sumamente pobre de un líder que aprendió a comprar votos cuando perteneció al PRI en Tabasco, allá por las décadas de los 80’s y 90’s, como Andrés Manuel López Obrador.

Existen aproximadamente 100 millones de electores de los cuales 52 millones son mujeres. De este universo aproximadamente 80 millones de ciudadanos no reciben subsidios. Entonces, el gran reto es atender a las mujeres de acuerdo a sus necesidades vinculadas a su posición en las estructuras sociales y dependiendo de su ubicación geográfica.

A los jóvenes, que si bien actualmente están conectados al mundo tecnológico, hoy no existen iniciativas que les permitan un desarrollo y movilidad social. A los profesionales y técnicos que hoy, en el marco del Tratado de Libre Comercio, no cuentan con procesos de certificación para mejorar sus capacidades ni con agendas para la generación de valor. También a quienes se encuentran en la informalidad, para hacer atractiva su integración a procesos de mayor generación de valor que les permitan mejorar sus condiciones e incentivos dentro de la economía formal, con las que hoy no cuentan.

Este priismo refundado debe pasar de ser una estructura estática sectorial, a una estructura dinámica de causas, en las que deberá afiliar a los ciudadanos no considerados en los programas electorales de Andrés Manuel López Obrador.

Estos cerca de 80 millones de ciudadanos tienen aproximadamente 100 causas a través de las cuales es posible ubicarlos. Por ejemplo: en el caso de la propiedad agraria que fue el viejo tema de la CNC, el día de hoy ya no existe. Lo que existe actualmente, es la necesidad de hacer cada vez más productivos a los agricultores en el campo, y las causas que orienten a la mejoría de la condición agrícola del país que por lo menos son diez, y que tienen que ver con el uso de la tecnología, los esquemas de financiamiento y de comercialización, la organización, la presencia en el mercado, la construcción de redes de apoyo por productos y por regiones, entre otros.

Es decir, se necesita que la CNC evolucione de una organización orientada a la propiedad agraria, a una moderna organización de innovación tecnológica que mejore los ingresos de los agricultores y los haga mas productivos en el mundo de hoy.

Pero fíjense como Andrés Manuel López Obrador, nuestro Donald Trump mexicano, desapareció ASERCA la instancia desde la cual tendrían que haberse impulsado los nuevos instrumentos de modernización del sector Agropecuario. Para substituirla por un esquema que solo sirvió para cometer fraudes como SEGALMEX, que en el fondo no es otra cosa que una distorsión del mercado.

La visión de los subsidios contra la visión de creación de valor. Que de una manera por demás simplista nuestro Trump mexicano, utiliza los subsidios para resolver el dilema entre dar el pescado o enseñar a pescar, ya que irónicamente se pregunta ¿y si no hay agua?

Yo le respondo, y si no hay agua señor presidente construya la presa, y cree los mecanismos para la generación de valor, que siempre representarán una mayor y mejor oportunidad de desarrollo, a la de estar regalando el dinero del Estado. Que por cierto no es suyo. Porque esto tiene un límite, ya que los recursos del Estado son finitos.

Pero regresando al punto de lo que requiere un priismo refundado, es construir causas y los liderazgos que justo representen a estas causas. Porque éstos tendrán que ser los liderazgos del futuro de México. Ya que hoy el PRI carece de líderes, porque no solo no los ha preparado, sino porque además no tiene causas.

Porque hoy el PRI, al igual que Morena a lo que se dedican es a administrar las franquicias de las plurinominales, y además, en el caso de Morena, a administrar de los subsidios distribuidos a través de la organización de los siervos de la nación.

Es por ello que la crisis de hoy del PRI, será la crisis de Morena mañana. Porque lo que alimenta el proceso de formación de cuadros y de liderazgos son las causas, y esas, se encuentran conociendo a los ciudadanos en su metro cuadrado de realidad. Porque es en las causas de los ciudadanos donde hay que formar, conducir y respaldar. Porque los dirigentes de esas causas deberán ser los dirigentes del futuro de un priismo refundado.

Si entienden a la sociedad, entienden sus necesidades y a partir de ahí se construyen los liderazgos, entonces estarán en condiciones de refundar al PRI.

Y no es pregunta

POR MARTHA GUTIÉRREZ

Vocal del Consejo Directivo Del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.

@MarthaGtz

MAAZ