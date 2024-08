Atravesamos días decisivos. Hay demasiadas batallas en desarrollo para un gobierno que vive su ocaso. Un presidente, López Obrador, que no baja la intensidad, que exprime cada segundo del sexenio, que no deja de abrir frentes y a quien no se le ve la mínima intención de ceder el escenario a Claudia Sheinbaum, que esta por asumir la Presidencia el primero de octubre.

La cuenta regresiva no trae buenas noticias para AMLO. La detención del ‘Mayo’ Zambada importunó su adiós, distrajo su narrativa y amenaza su legado.

La captura de uno de los criminales más buscados por EU cumplirá un mes esta semana (el 25 de agosto) sin que hayan sido despejadas las dudas más elementales: cómo, cuándo, dónde y quiénes lo detuvieron. Un mar de sospechas rodea Palacio Nacional.

Como López Obrador ha sido incapaz de dar información certera, abre más frentes; atiza contra los críticos; dispara contra lo que se mueve. Agita las aguas para que la corriente del ‘Mayo’ no lo atrape.

Por eso luce decidido a ganar dos batallas, al costo que sea. La primera, antes del 1 de septiembre, la segunda ya empezado el próximo mes. La primera lucha es para hacerse del control del Congreso a través de Morena y sus aliados para tener la mayoría calificada y poder meter mano a la Constitución. Por eso se lanza contra organizaciones, empresarios y ciudadanos que alertan sobre una posible sobrerrepresetación.

La segunda batalla es una guerra sin cuartel. AMLO está obstinado en aniquilar al Poder Judicial. De eso se trata su iniciativa de reforma.

El viernes conocimos el Dictamen que la mayoría de Morena y aliados buscará aprobar (con decenas de modificaciones, que endurecen lo enviado por AMLO), lo que derivó en una protesta no vista antes por parte de integrantes del sistema de impartición de justicia: desde el lunes miles de trabajadores entraron en paro y, a partir del primer minuto de este miércoles, cientos de jueces y magistrados de todo el país se unirán suspendiendo labores.

Los integrantes del poder judicial han doblado la apuesta y cambiaron el tono. Su demanda ya no es solo ser escuchados, sino desechar el dictamen que buscará aprobarse, lo que se antoja imposible. El presidente los ha llenado de calificativos y, lo mínimo que ha dicho es que son ‘paleros’ y que “a la mayoría de los mexicanos no les importará el paro”.

No parece que nadie vaya a ceder. El asunto es que el reloj de uno, corre en contra: solo tiene 40 días más, por eso AMLO endurecerá el tono y hará todo para conseguir lo que tanto desea: matar al Poder Judicial, eliminar el sistema de contrapesos y sacudir la República. ¿Le alcanzará el tiempo? Lo veremos.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

MAAZ