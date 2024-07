Otro ridículo de Samuel

Si no fuera porque es gobernador de Nuevo León, Samuel García no llegaría ni a anécdota. Sería un mal chiste.

Nada le sale bien. Los escándalos lo persiguen, electoralmente va a la baja y sus proyectos suelen resultar fallidos.

García es todo menos novedad. Es otro, como muchos más, que han utilizado posiciones políticas para enriquecerse. Su camino está marcado por la vanidad, la ligereza y manchado por señalamientos de corrupción. Es un político joven con los vicios más rancios. Pero quizá parte del sello imborrable que lo persiga sea el de mentiroso e ineficaz.

El caso de la planta de Tesla, que supuestamente se construiría en su estado, lo retrata. Por acelerado, vendió espejitos. Ahora no halla dónde esconderse. De la fábrica, no hay nada. Ni una piedra colocada.

En marzo de 2023 aseguró que Tesla construiría una gigafábrica ese año. No ocurrió. Desde entonces ha cambiado la fecha incontables veces; la ultima, el 3 de marzo de 2024. Tampoco sucedió. Y no ocurrirá. Tesla ha dejado claro que no hay seguridad de que se construya nada en NL. Por lo pronto, es un hecho que no se hará este año y todo dependerá de la elección presidencial en EU para ver si algún día se hace.

Es un fracaso más que, sumados a otros yerros y escándalos, lo dejan en ridículo.

Samuel vive de decir, no de hacer. Salió bueno para engañar, malo para asumir responsabilidades. Es pura pantalla. Su palabra vale muy poco.

¿Cómo creer en quien dijo que no dejaría la gubernatura para buscar la candidatura presidencial, y después pidió licencia al cargo y lo intentó, aunque se quedó a medio brinco y debió regresar?

¿En quien afirmó que “nos tomó por sorpresa y no estaba pronosticado” el fuerte viento que arrancó el escenario en el evento de MC en San Pedro Garza NL, donde murieron 10 personas? No hubo sorpresa y sí pronóstico: “se pronostican fuertes rachas de viento de hasta 70 km/hr. (…) y posible formación de torbellinos y tornados”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en tres momentos distintos durante el día de la tragedia.

Miente con enorme facilidad.

¿Por qué creer, entonces, que es falso lo que parece contundente? Se ha enriquecido en el poder.

Desde 2015, cuando inició su carrera política, hasta ahora que es gobernador, los ingresos de Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho del que es accionista junto con su padre, crecieron más de 350 veces.

Igual de próspero ha sido el sospechoso crecimiento de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, compañía inmobiliaria creada por ambos en 2016.

Según las declaraciones fiscales, los ingresos de la Firma pasaron de 1.7 millones de pesos en 2015, a 600.6 millones en 2023. Un crecimiento de casi 360 veces.

Y los activos de SAGA pasaron de 108 millones de pesos en 2016 a mil 233 millones en 2023. Aumentaron más de 11 veces.

¿Y qué tal el terreno de 17.6 hectáreas adquirido en 2023 en Mesa de la Corona, con valor de entre 700 millones y mil 200 millones de pesos, donde pretendería construir una mansión de 2 mil 775 metros cuadrados?

Samuel, el “nuevo”, resultó peor que los viejos. No solo parece haberse llenado los bolsillos, ahora también hace gala de incompetencia e ineficacia.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

MAAZ