La narrativa del fraude

Las y los mexicanos hemos vivido una jornada electoral extraordinaria. La ciudadanía se volcó a expresar su voluntad en las urnas. Sin embargo, nuestra cultura cívica aún no es lo suficientemente madura para aceptar los resultados. Tiros y Troyos, sin importar colores ni ideologías, suelen acusar fraudes y desconocer al ganador.

Después de una votación se espera una o un ganador; sin embargo, hay supuestos que podrían desencadenar en una anulación; ahí es donde juega un papel clave la denominada “determinancia”, la cual implica que cuando la diferencia entre el primer y el segundo lugar sea menor al 5% se puede proceder a la anulación de la elección.

Se especula con las inconsistencias que presentan las actas y con los números arrojados por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en el mejor de los casos se habla de asignación de curules por el principio de Representación Proporcional y de pérdida de registros de partidos políticos cuando aún no han concluido los cómputos.

En el peor de los casos se habla de fraudes sistemáticos en el PREP, de casillas donde todos los votos son a favor de una sola candidatura, del famoso algoritmo. Olvidamos que el PREP arroja resultados que no son definitivos.

En la arena política es de suma importancia dejar las cortinas de humo para desviar la atención del electorado a escenarios completamente inexistentes. Parece que su objetivo es sembrar la idea de fraude, de que las instituciones electorales están planeando una anulación de elección presidencial, cuando es básicamente imposible materializarla.

Las elecciones tienen a su favor la presunción de validez ¿Cómo se declara tal supuesto? El miércoles 5 de junio los 300 Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) sumarán los votos a partir de las actas de escrutinio y cómputo y las representaciones partidistas tendrán 4 días para promover sus inconformidades.

Después de que la Secretaría Ejecutiva del INE rinda su informe, los partidos podrían impugnar la validez de la elección presidencial a través de un juicio de inconformidad.

Para que esto ocurriera hay 3 escenarios: que sean nulas las votaciones recibidas en el 25% de las casillas del país, que no se instale el 25% de las casillas, o que la persona ganadora no sea elegible, lo cual sería una vía casi nula, pues previamente han cumplido requisitos para postular al cargo. Es decir, la nulidad jurídica de una elección presidencial no es opción.

Por lo anterior, es importante que las y los mexicanos defendamos la democracia, sin caer en estas falsas narrativas de fraude, pues parte esencial de la misma es que el resultado electoral no está predefinido, pero también lo es que se acepte la voluntad popular y se diriman dichas controversias por medio de los cauces institucionales.

Jesús Arturo Baltazar Trujano

Consejero Electoral

Instituto Electoral del Estado de Puebla