Los mercados dudan de Ramírez de la O

Tres mensajes hubo. Tres esfuerzos infructuosos para calmar a los mercados y lograr que el dólar regresara a los 17 pesos, luego de la subida repentina de más de 5.7 por ciento en el precio de esa divisa. El primer intento lo hizo la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien por la tarde del lunes subió un video de agradecimiento por la votación, en el que el énfasis mayor estuvo en la continuidad que tendrá la Secretaría de Hacienda con el Secretario Rogelio Ramírez de la O al frente de ella.

Ese fue un nombramiento que los mercados orillaron a esclarecer, porque la presidenta tenía pensado revelar a los miembros de su gabinete hasta pocos días antes del 1 de octubre. No fue suficiente.

El segundo intento lo hizo el propio Secretario de Hacienda, Ramírez de la O, en una exigua llamada privada con muy pocos inversionistas institucionales, en la que quizá asumió que sería suficiente con enmarcar en cuatro los aspectos para solucionar el nerviosismo: (1) reducción del endeudamiento; (2) prudencia fiscal; (3) abordar tema Pemex; y (4) respetar la autonomía de Banxico.

El tercer intento ocurrió también por la mañana, con un comunicado público resumiendo la llamada del Secretario. Tampoco funcionó. Tras ese momento el dólar tocaba los $ 17.92 y permanecía así lejos de los $ 16.92 en que se cotizaba antes de la elección.

Al parecer nadie está pudiendo dimensionar el tamaño de la duda que tienen los mercados sobre los posibles disparates que pudieran surgir de un Poder Legislativo controlado por Morena con serias posibilidades de modificación de la Constitución. Ni el acompañamiento de Juan Ramón de la Fuente en la llamada con Ramírez de la O ayudó. De hecho, pareciera que los mercados ya se cansaron de la escasez verbal del Secretario de Hacienda, o estiman que su liderazgo no será suficiente para controlar a diputados y senadores empoderados que buscarán enarbolar causas sociales en su agenda legislativa.

Ayer se volvió viral de nueva cuenta un Tiktok de abril del Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, en el que conversa con sus compañeros legisladores sobre la no intención de Morena de alterar la propiedad privada. En eso sí tienen credibilidad. No obstante, hay una multiplicidad de otros disparates que podrían ocurrírseles a los legisladores, algunos de los cuales podrían ser aberraciones con impacto en el orden económico. Y los mercados saben que Rogelio Ramírez de la O no podrá controlar sus excentricidades en pro de la “justicia social”.

CALIFICACIÓN SOBERANA

“Yo no veo ningún riesgo para la calificación soberana” de México, me dice David Olivares, Managing Director de Deloitte para Latinoamérica y experto en calificaciones. En términos de capacidad, no hay riesgo; y en términos de la voluntad, la probabilidad de impago es “muy lejana”. Ojalá.

POR: CARLOS MOTA

MAAZ