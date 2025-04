La reacción de Nodal después de que Ángela Aguilar eliminara todas sus FOTOS de Instagram

En las últimas horas el nombre de la cantante, Ángela Aguilar, ha aparecido en las principales portadas de los medios de la farándula después de borrar todas sus fotografías en Instagram, incluyendo las de su matrimonio con el compositor, Christian Nodal.

Hace unas horas la intérprete de "En realidad" y "Qué agonía" sorprendió a sus seguidores en Instagram al borrar todas sus fotografías, provocando un sin fin de especulaciones. Sin embargo todo indica que Ángela Aguilar tomó la decisión para promocionar su nuevo sencillo musical.

Desde hace unos días la hija de Pepe Aguilar subió contenido relacionado con su nueva canción "Nadie se va como llegó" que se estrena la tarde de este miércoles 16 de abril. La única publicación disponible en el perfil en Instagram es un breve video del sencillo.

Nodal reacciona a la decisión de Ángela Aguilar

En las últimas horas, Ángela Aguilar, una de las grandes voces de la música regional mexicana, sorprendió a sus más de diez millones de seguidores en Instagram al borrar todas las imágenes que tenía, incluyendo las de su relación sentimental con Christian Nodal.

A pesar de las especulaciones que surgieron, Ángela Aguilar habría tomado la decisión de borrar todo el contenido que tenía disponible para promocionar su nueva canción "Nadie se va como llegó", incluso su esposo, Christian Nodal, ya reaccionó al respecto.

Resulta que la hija de Pepe Aguilar dejó un video de su vuelta a la música que no pasó desapercibido para Christian Nodal, quien dejó su "me gusta", demostrando que su matrimonio marcha bastante bien a pesar de los rumores que provocó que ya no aparezcan sus fotos juntos.

El cantante dejó su me gusta. Foto: Instagram/@angela_aguilar_

¿Quién es el esposo de Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar, una de las grandes voces del regional mexicano, está casada con Christian Nodal. La pareja confirmó su noviazgo hace un año y en julio de 2024 celebraron su boda en una hacienda en el estado de Morelos.