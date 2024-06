Algoritmos e Inteligencia Artificial en la Comunicación

Tras la jornada electoral del pasado domingo, y después de tres meses de intensa campaña, en la que todos consultábamos y seguimos los contenidos e información de nuestra candidata favorita, a nadie debe extrañar, que los algoritmos de las distintas redes sociales, tomaran la conducción del pensamiento y decisiones de la mayoría de los usuarios de las plataformas digitales.

Sin duda, la Inteligencia Artificial también hace su parte, y miles de ciudadanos se han volcado a demandar y exigir lo que en su tendencia y criterio considera lo correcto; Así, los ciudadanos tras emitir su voto, y dar seguimiento a la jornada, solo recibieron los mensajes que querían escuchar, según lo han considerado la inteligencia de los dispositivos, y los algoritmos de las redes y plataformas.

Así como a muchos sorprende que al hablar de un viaje, de inmediato los dispositivos le proporcionen paquetes, descuentos, y tours de los destinos que se han hablado, el pasado domingo y estos días subsecuentes, los electores han recibido millones de mensajes sobre sus candidatos, las inconformidades de sus grupos de interés, y las reacciones al grupo de preferencia. Tal pareciera que no existieran adversarios ni seguidores de ellos.

Sin duda, la evolución de la Inteligencia Artificial y los Algoritmos digitales, han sido desarrollados para facilitarnos la vida; sin embargo, la parte negativa del aprendizaje digital, es que llega a la manipulación de nuestras decisiones y de nuestro pensamiento. Hoy los electores se siente decepcionados y traicionados, tomando como base la información que la mayoría recibe, que como ya lo hemos señalado, es la que queremos escuchar.

Así, ahora la Sociedad influenciada o no por los algoritmos y la inteligencia artificial, se queja de los resultados electorales y de la información que seleccionada, recibe y norma su criterio. En este sentido, qué interesante es saber que si bien si se han señalado y exhibido un sin fin de irregularidades en la Jornada Electoral del pasado domingo, hay decisiones que a querer o no, han sido tomadas bajo la influencia de las nuevas tecnologías, que no siempre juegan a nuestro favor o facilitan nuestra vida.

POR FERNANDO ANTONIO MORA GUILLÉN

Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana / Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez para la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.

X: @Fernando_MoraG

