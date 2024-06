El capitán siendo el capitán

El nivel de juego que ha demostrado Aaron Judge esta temporada es asombroso. All Rise está desatado, no para de volarse la barda en cada partido y lo más importante es que está ejerciendo con honores el enorme papel de ser capitán de los Yankees de Nueva York. La fama puede traer mucha presión a los peloteros, pero el 99 sabe cómo lidiar con ella y aprovecharla a su favor para liderar a su equipo.



En la pelota caliente se sabe que hay peloteros que se calientan en etapas, pero la realidad es que Judge ha sido muy constante, ya tiene varios años comandando a la franquicia neoyorquina. Comanda la ofensiva partido tras partido y además, a la defensiva es un auténtico espectáculo; siempre está muy concentrado y se ha robado más de un cuadrangular.



Para ser nombrado capitán del equipo más grande de beisbol, se necesita el espíritu de grandeza, liderar al roster, ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha, dar resultados constantes, conectar con la afición y, lo más importante, tener la capacidad de gestionar la presión en todo momento. Por ello, Aaron Judge fue nombrado la temporada pasada como el decimosexto capitán en la historia de la organización. Nombres como Babe Ruth, Lou Gehrig y Derek Jeter habían tenido este rol, para que comprendan lo que conlleva el cargo.



Es un hecho que el 99 no ha decepcionado en lo absoluto; es la imagen pura de los 27 veces campeones mundiales. Ha cumplido con creces, la gente de los Yankees lo adora porque siempre es el primero en responder en los instantes importantes.



Judge impacta directamente en los juegos de los Yankees. Esta temporada lidera la liga con 30 home runs, 11 de ellos han sido en el primer inning de los partidos, lo que indica que estudia muy bien al pitcher abridor para que en su primer turno se vuele la barda. Por si fuera poco, también es el jugador con más carreras impulsadas en la MLB con 77.



En el 2022, All Rise rompió el récord de home runs en la Liga Americana con los Yankees, logrando 62 cuadrangulares y superando la marca que poseía Roger Maris con 61, que de igual manera los hizo con los Mulos de Manhattan. Su estupendo año lo convirtió en el Jugador Más Valioso.



Pero este año podría superar su propia marca. En la presente temporada han transcurrido 82 juegos; él ya cuenta con 30 cuadrangulares, cifra igual a la que tuvo hace dos años en la misma cantidad de partidos. Solo que esta campaña el promedio de bateo es superior con .309, tiene un mejor slugging con .712, su OPS es de 1.145 y tiene 77 carreras impulsadas, 12 más que aquella temporada.



Este año, el pelotero de California superó a Jorge Posada como el octavo máximo jonronero en la historia de los Yankees. Judge cuenta con 287 home runs, ya empató a Bernie Williams, que ocupa el séptimo lugar. Seguramente lo rebasará en unos días y entrará a la lista del top siete. Estar en la historia de esta franquicia no lo puede hacer cualquiera.



Sí, es una realidad que falta la cereza del pastel: una Serie Mundial que reafirme la época dorada que ha vivido Judge con los mulos de Manhattan. Desde el interior del vestidor se percibe un fascinante ambiente que contagia todo el Yankee Stadium y pone a soñar al fanático yankee, que anhela desde lo más profundo romper la sequía de 13 años sin Clásico de Otoño. Si alguien puede comandar este barco, es Aaron Judge.

POR MARIANO TORRES

PAL