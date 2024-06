¿Cuándo haces algo, cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Estas son algunas de las preguntas que me hice y que me llevaron a crear una de las cosas más gratificantes de mi vida: Creadores México.

Seguramente ya has escuchado qué es y, si aún no lo has hecho, estás en el lugar indicado porque te contaré acerca de este movimiento. Creadores México nace de la necesidad de impactar de manera positiva a la sociedad para generar un cambio sostenible para el futuro de nuestro país. ¿Pero cómo lo hacemos?

Bueno, trabajamos con tres ingredientes que consideramos la receta para realmente generar un cambio, o mejor dicho, una evolución. Nuestro movimiento acciona con tres ejes rectores: fomentar el conocimiento y la educación, impulsar el ecosistema emprendedor y apoyar a causas sociales. En ese sentido, trabajamos todo el año, y la culminación de nuestras acciones es un foro multitema que reúne a las mentes más talentosas, creativas y disruptivas del país; es el punto de encuentro que expone y enaltece el talento mexicano.

Ahora que tienes un poco más de contexto, te puedo platicar cómo inició todo, qué me inspiró a crear este movimiento, o cómo logramos reunir a las personas más influyentes del país para contar su experiencia a un auditorio de más de 5 mil personas, y cómo, en todas nuestras acciones, logramos impactar a más de 16 mil millones de personas. Estos datos te los comparto sin ánimos de sonar presuntuoso, sino porque aún falta mucho por hacer.

En México somos más de 126 millones de personas y no todas tienen acceso a cosas que a veces damos por hecho, como un plato de comida o abrir la llave de la regadera y que salga agua, y además, ¡caliente! De verdad podría darte una lista de datos duros que te impactarían y te darías cuenta de que a veces no es necesario ir a otro país a ayudar, que a veces la necesidad se encuentra literalmente a la vuelta de la esquina.

No quiero sonar pesimista o fatalista, pero ese tipo de cosas que mencioné arriba suceden a diario en México, cosas como la inseguridad alimentaria, o la inaccesibilidad a la educación o cubrir las necesidades básicas. Pero también, ¿qué crees que sucede en nuestro país?

Gente buena saliendo a diario a dar lo mejor de sí, buscando impactar en otras personas, empresarios generando fuentes de empleo, emprendedores generando grandes ideas y negocios escalables e innovadores, o personas que simplemente, con un gesto amable les cambian el día a otras personas.

Este tipo de gente es la que me inspiró a pensar: ¿por qué no contar esas historias? ¿Por qué no, a través de la experiencia de estas personas, logramos inspirar a otras a tomar un camino de acciones positivas, conscientes y sostenibles para México? ¿Por qué no, a través de un foro y un movimiento, podemos complementar la educación, fomentar el emprendimiento y apoyar a causas sociales?

Sonaba muy bonita la idea, pero ¿a qué nos enfrentamos cuando inició todo? Primero, vamos a empezar suponiendo que contábamos con todo el capital para realizar un evento o un movimiento de esa magnitud (cosa que no era así, tuvimos que salir a buscar muchos aliados).

Ahora que quitamos ese factor, platiquemos a qué nos enfrentamos. Inicialmente, a reunir y a hacer un consejo con las personas indicadas para poder hacer un foro nacional; después, encontrar un lugar que pudiera albergar un evento con esas características; luego, lograr que los speakers accedieran a ir a un foro totalmente nuevo (empatar la agenda de más de 17 personas de alto impacto no es cosa fácil).

Una vez que logramos tener todo eso, ahora sí hablemos de a qué nos enfrentamos: coordinar una producción de más de 500 personas trabajando para dar la mejor experiencia durante tres días a un auditorio lleno de empresarios, emprendedores y estudiantes. ¿Y te preguntarás todo esto para qué lo hicimos y qué logramos?

Para inspirar a un auditorio de más de 5 mil personas, para lograr, a través de las alianzas, generar un programa de mentoría para que emprendedores llevarán su idea de negocio al siguiente nivel y para poder donar parte de las entradas a distintas causas sociales.

Con mucha satisfacción te comparto que hemos logrado dar un gran paso, pero aún falta mucho por hacer. De verdad te agradezco leerme. Si fuiste al foro, te agradezco aún más porque eres parte de todo esto. Si aún no lo has hecho, te invito a vivir esta gran experiencia.

Necesitamos a más personas como tú, interesadas en estos temas y en ayudar; preocupadas y ocupadas por accionar. ¡Hoy más que nunca necesitamos SER HUMANOS!

Esto solo es el inicio y quiero recordarte que, cuando hay una causa en común, no hay quien nos pare, que hacemos más juntos que cada quien por su lado y que la conciencia y empatía hacen cambios significativos. Quiero recordarte en creer y crear, y quiero preguntarte: ¿cuándo haces algo, cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces?

POR LUIS ENRIQUE MENA

PRESIDENTE DEL CONSEJO CREADORES MÉXICO

