El consumo digital daña tu salud

“Consume con precaución”, “Adicción digital posible”, “Riesgo de aislamiento”, “Contenido engañoso”, “Se recomienda uso moderado”, “¡Alerta! Salud mental en peligro” son algunas frases que, eventualmente, podríamos ver como etiquetas para las

redes sociales. ¿Podemos equipararlas con el licor y el tabaco?

El Cirujano General de Estados Unidos, el Dr. Vivek Murthy, publicó recientemente una columna en el famoso diario, The New York Times, señalando que “las plataformas están diseñadas para maximizar el tiempo que pasamos en ellas” y que “una etiqueta de

advertencia enviaría un mensaje contundente a los padres de que no se ha demostrado que las redes sociales sean seguras”.

Si bien es cierto que estamos frente a una problemática real, es decir, la urgente necesidad de una adecuada regulación del ciberespacio y, de manera particular de las redes, la forma de abordar la realidad puede ser diferente.

¿La salud mental de niñas, niños y adolescentes está afectada por las redes o las afectaciones a la salud mental se ven reflejadas o profundizadas por las plataformas? Así como el dilema del “huevo y la gallina”, tras más de 20 años de uso de Facebook, YouTube, Instagram, X (Twitter) o TikTok es difícil determinar el origen de una cotidianidad preocupante: los adolescentes en Estados Unidos pasan una media de 4.8 horas al día frente a sus dispositivos. En México, la cifra es aún mayor, 5.5 horas en adolescentes y 3 horas diarias en niñas y niños menores de 12 años.

¿Las redes son tan envolventes que nos les permiten tener interés por otras actividades? La Organización Mundial de la Salud recomienda para los jóvenes que, por cada hora de exposición a las pantallas, se realice una hora de actividad física. En ambos países, nos encontramos sumamente lejos de la meta.

En México, el INEGI señala que el tiempo en actividades físico-deportivas es de poco más de 5 horas a la semana. Por su parte, en Estados Unidos, sólo el 26% de personas entre 6 y 17 años participan en actividades de al menos 60 minutos de deporte al día.

¿Podemos incentivarlos a salir de las pantallas? Joaquín Sabina señala que “si tienes un libro, nunca vas a estar solo”. Pero si

analizamos las cifras de lectura, los números tampoco son halagüeños. Los estadounidenses leen un promedio de 12 libros al año y los mexicanos promediamos un total de 4.

La inseguridad, pocos espacios públicos, dificultades económicas y la falta de regulación han derivado en malos hábitos digitales e incluso, en algunos casos, en adicción o daños psicológicos. Más allá de una etiqueta o no, el que padres, madres, abuelos, educadores y legisladores estemos conscientes y trabajemos para crear entornos sanos es un primer gran paso.

POR LAURA CORONADO CONTRERAS

ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO

SÍGANLA EN: @SOYLAUCORONADO

