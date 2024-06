México y la integración latinoamericana

Ante la fragmentación ideológica de América Latina, con gobiernos que protagonizan una "marea rosa", pero otros que son de derecha, la realidad impone que la búsqueda de integración regional sea pragmática.

Eso parece al menos el sentido de una parte de las declaraciones que hizo la canciller Alicia Bárcena a Alejandro Cacho, al abordar el surgimiento de un eje conservador integrado por los gobiernos de Javier Milei, en Argentina; de Daniel Noboa, en Ecuador y Nayib Bukele, en El Salvador.

"Son gobiernos que sin duda tienen un corte más conservador. Son gobiernos de derecha, qué duda cabe. Y sí, obviamente se está generando una alianza en la toma de posesión del presidente Bukele. Bueno, sin duda. Llegó Milei, llegó Novoa, etcétera. Sí, es un eje, digamos, de conservadurismo. Pero yo diría que tenemos una oportunidad con todos estos países, por más conservadores que sean", consideró.

Precisó sin embargo que se puede buscar "una integración pragmática, desideologización". Para Bárcena "es un tema muy importante para poder avanzar como región. Nos hace mucha falta, nadie puede solo".

Las declaraciones son de enorme importancia, toda vez que los gobiernos “progresistas" o "de izquierda“ predominan en los países mayores del continente. Pero al mismo tiempo, hay una serie de regímenes importantes que tienen una ideología distinta o tienen divergencia con algunos de los gobiernos más de "izquierda". Ese tipo de desacuerdos ha sido negativo para la integración regional, buscada desde hace casi dos siglos, pero más frecuentemente interrumpida por desacuerdos geopolíticos o ideológicos.

La posibilidad implica la potencialización de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), un grupo lanzado hace casi 15 años por Brasil y México, con la idea de crear un organismo capaz de sustituir a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que se ve bajo la égida de Washington.

Pero Celac parece ahora bajo la égida de gobiernos de izquierda, dada la interrelación de muchos de ellos con el llamado grupo de Puebla, un foro de la izquierda regional. Pero igualmente plantea la necesidad de superar viejas reservas regionales.

Bárcena no mencionó a la Celac por nombre, pero no existe otro grupo en capacidad de buscar la tan propagandizada integración regional. Pero implicaría también establecer una sede y una Secretaría general permanente para un organismo que actualmente no tiene sede y cuyas funciones de coordinación son rotatorias entre los gobiernos que la componen.

De acuerdo con versiones que han circulado en la región, sería posible aprovechar instalaciones de alguno de los organismos latinoamericanos que ya existen y que por cualquier razón han quedado literalmente en cascarones vacíos, como pudiera ocurrir con la Celac.

Bárcena hizo excepción con Ecuador, luego de la invasión, agresión a personal diplomático y sustracción de un asilado político que llevó a que México rompiera relaciones con ese gobierno.

POR: JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@CARRENOJOSE

PAL