En política no hay coincidencias

¿Será? La frase “En política no hay casualidades”, atribuida por algunas personas a Franklin D. Roosevelt, presidente estadounidense desde 1933 hasta su muerte en 1945, cae como anillo al dedo a lo señalado el pasado viernes por Adrián Juárez Jiménez, diputado local con licencia por el distrito 18 de Tlalnepantla, quien rechazó las versiones que lo señalaban como sospechoso del asesinato de Luis Antonio Gutiérrez Herrera, que dijo, tenía pruebas de un presunto desvío de recursos de 400 millones de pesos en el gobierno que encabeza Marco Antonio Rodríguez Hurtado en Tlalnepantla, quien actualmente está con licencia, ya que busca reelegirse en el cargo.

Coincidencia o no, dijo que se apersonó ante la Fiscalía General de Justicia en Toluca por algo que después del atentado perpetrado el 29 de abril de este año en contra de Luis Antonio Gutiérrez Herrera, exdirector de Administración de Tlalnepantla, ya no le pareció casualidad. Se remontó a lo ocurrido días antes, el miércoles 24 del mismo mes, cuando saliendo de un restaurante en Satélite donde se reunió con Luis Antonio, justo enfrente de la camioneta del ex funcionario municipal y la suya fuera asesinada una persona.

El también expresidente de la comisión de Seguridad Pública del Congreso mexiquense, aclaró que no imputaba a nadie, ni hacia a nadie responsable de lo que ya pasó; que eso sería parte del trabajo de la fiscalía, pero recalcó que la denuncia fue para dejar constancia que si algo le llegara a pasar a él o a su familia, hacía responsable al alcalde con licencia, Marco Antonio Rodríguez Hurtado; al tesorero municipal, Ricardo Contreras; a Arturo Centeno, Comisario General de Seguridad Pública y también a quien citó como Subdirector de Seguridad Pública con licencia.

La única imputación directa que existe sobre el caso fue la que, el día de los hechos hizo Erika González, esposa de Luis Antonio Rodríguez, quien acusó del homicidio a Marco Antonio Rodríguez Hurtado, señalando que su esposo tenía pruebas y que había decidido denunciar los malos manejos durante la administración que el priista encabezaba…

EL DATO: El reconocido periodista, Salvador García Soto, el 27 de abril a las 9:17 p.m. publicó en su red social X, el texto que cito a continuación: “Están tratando de eliminar toda evidencia que pueda relacionar a Tony Rodríguez con el homicidio. Dicen fuentes del municipio que el comandante casas (actual jefe de seguridad del candidato y ex subdirector operativo) se llevó los dvr de los videos y que están haciendo reconocimiento pie tierra por alguna de tienda chica o algo que pudiera tener una cámara que se les pasó con servicio en la nube. El asesinato no tiene contexto ni coyuntura electoral, sino una disputa entre el actual Alcalde que busca la reelección, Tony Rodríguez, y su excolaborador. Quien le conocía todos los temas de operación financiera”, hasta aquí la publicación de García Soto… HASTA LA PRÓXIMA.

POR PABLO CRUZ ALFARO

COLABORADOR

TWITTER: @POLIGRILLA1

EEZ