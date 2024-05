Incertidumbre en Morelos

Las cosas están cada vez peor en el estado de Morelos. Otro periodista asesinado, dos mujeres baleadas en medio de la mañana en un mercado en Cuernavaca y múltiples crímenes perpetrados a plena luz del día se sumaron la última semana a la sangría que se ha vuelto el desgobierno en que, acusa la oposición, Cuauhtémoc Blanco dejó sumida a la entidad.

Mientras la gente adelanta un voto de castigo contra la 4T a la espera de un cambio, pareciera que este panorama se recrudece conforme se acercan los próximos comicios. No por nada, Lucy Meza, la candidata puntera, acusa la presión que hay desde el gobierno para ejercer una elección de Estado.

Y es que el asesinato del periodista Roberto Figueroa no puede entenderse fuera del contexto, no sólo de su labor informativa, sino también de la cantidad de acciones que el grupo en el poder ha realizado para limitar el alcance de todo aquel discurso que no se alinee con Blanco Bravo y su candidata, Margarita González.

Estas acciones han escalado desde la quema de espectaculares o el impedimento a rutas camioneras de utilizar la imagen de Lucy Meza en sus unidades, hasta la amenaza contra Cinépolis del cierre de algunas salas por la difusión de un spot a favor de la candidata o, peor aún, los ataques y asesinatos de múltiples candidatos y simpatizantes de su coalición.

Es en este sentido que el pueblo de Morelos no sólo urge a un cambio, sino que atiende a propuestas como la de llevar cinco veces más cuerpos de seguridad a las calles, hacer uso de la tecnología y de policías especializadas, como la de proximidad, turística o de género, para atender las problemáticas.

Mientras todo esto sucede, el exfutbolista dejó la cancha morelense ensangrentada y ahora concentra su estrategia en obtener una diputación plurinominal de la mano de Morena, con un escaño que, por cierto, correspondía originalmente a un militante LGBT, Héctor Manuel Mora, de acuerdo con los compromisos de representación de grupos vulnerables.

Ahora, tocará ver si la oposición realmente logra sacar al estado de esta crisis creciente.

POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

COLABORADOR HERALDO RADIO

@ARTURO_RDGZ

MAAZ